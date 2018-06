Archiv článků

Státní zástupce obžaloval ze solárního podvodu miliardáře Zdeňka Zemka, který ve Zlínském kraji vlastní fotbalový klub 1. FC Slovácko a autobusové dopravce. Podle žalobce mohl Zemek celkově způsobit škodu až 360 milionů Kč. Za podvod mu hrozí pět až deset let vězení. Zemek tvrzení obžaloby odmítá. Uvedla to dnešní Mladá fronta Dnes (MfD) v regionální zlínské příloze. Za podobný čin byli na začátku roku odsouzeni na šest let a devět měsíců jeho dva synové.

Počet zemí zapletených do násilných konfliktů je nejvyšší za posledních 30 let. Prohlásil to v úterý v norské metropoli Oslu generální tajemník OSN António Guterres. Počet lidí, kteří v těchto konfliktech přicházejí o život, se od roku 2005 zdesetinásobil, uvedl šéf OSN citovaný agenturou AP.

Když jsem někdy začátkem devadesátých let minulého století vyrazil se skupinkou přátel do poetické Paříže, jednalo se o bezstarostný studentský výlet, který se tehdy v létě protáhl na několik nezapomenutelných měsíců. Cestovali jsme Evropou autostopem a v samotném městě básníků nad Seinou jsme strávili zhruba týden času. Vzpomínám si, že párkrát jsme si s kamarádem banjistou zamuzicírovali v rámci tohoto nespoutaného dobrodružství i v pařížském metru. Každý večer jsme se poté scházeli v parku, a to v těsné blízkosti Eiffelovy věže, kde jsme až do rána ladili nástroje, povídali si, pili víno, prostě žili. Ano, sem tam někdo z naší mezinárodní hudební skupiny na vyzvání předložil pařížskému policistovi svůj pas, ale to bylo asi tak všechno. Byla to relativně klidná a mírová doba. A nikdy by mě v těchto svobodomyslných časech malin nezralých ani nenapadlo, kam se za necelých třicet let posune Evropa a jaké bude mít problémy s tím, aby zajistila svým občanům alespoň jakýsi pocit bezpečnosti. Zmíněnou Eiffelovku pochopitelně nevyjímaje. Posuďte sami.

