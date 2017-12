Ilustrační FOTO - Pixabay

Balení dárků vtipně a hravě

Vánoce a dárky patří k sobě jako nebe a hvězdy. A i když si v rodině řekneme, že si dárky dávat nebudeme, stejně alespoň drobnost od srdce přinese každý. A co teprve, když chceme obdarovat děti? To je teprve balíčků. A všechny je potřeba nějak zabalit. Navíc to, jak dárek zabalíme, o nás může navíc vypovědět i to, jak moc si vážíme obdarovaného člověka a jak moc je dárek samotný důležitý. Jak je ale zabalit tak, aby byly dárečky stále ještě hezké? A je potřeba utrácet za balící služby, drahé papíry a kilometry stuh?

Napadlo vás někdy, proč se vlastně dárky balí do papíru? Zabalený dárek totiž znásobí již tak tajemný úkaz, jako je samotné objevení dárku pod stromečkem. To očekávání, když si obdarovaný prohlíží úhledně zabalený dárek, dívá se, od koho asi je a přemýšlí, co jen se v něm skrývá. A co teprve, když se prokouše obalem a najde něco, co jej chytne za srdce! Ten moment překvapení je přeci k nezaplacení!

Historie balení dárků

Tak jako mnohé ve světě, i za balení dárků vděčíme Číně. Ne tedy tím, že mnoho z darů má na sobě »Made in China«. Je to tím, že v Číně vynalezli výrobu papíru, kterou zdokonalovali až k nejjemnějším hedvábným papírům. Navíc předávání darů bylo v této kultuře velmi tradiční záležitostí. Přesné datum nelze zjistit, ale protože jde balení darů ruku v ruce s výrobou papíru, udává se rok, že se dary v Číně začaly krásně balit od cca roku 105 našeho letopočtu. Celý proces výroby papíru si Číňané dobře střežili a až v roce 800 zkoušeli papír vyrobit i Egypťané. Poté se tajemství dostalo i do Evropy, kde byla první papírna otevřena v roce 1085.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Dvakrát měř, jednou řež!

Balení dárků nemusí být vždy pro každého tou nejoblíbenější předvánoční aktivitou. Máte-li dárků víc, čekají vás desítky minut s nůžkami nad papíry, lepenkou a stužkami. Proč si z toho ale neudělat zábavu? A na co myslet, abychom balení zvládli co nejefektivněji?

1. Udělejte si prostor.

Aby šlo balení od ruky, je potřeba si pro něj udělat prostor. Ideálně velký čistý stůl, nebo alespoň čistou podlahu, na které si připravíme po ruce vše, co budeme potřebovat. Jedině při dostatečném manipulačním prostoru se může podařit i větší dárek zabalit tak, aniž bychom dopředu zmuchlali polovinu balicího papíru.

1. Dárky balte podle velikosti.

Chystáte-li se balit větší množství dárků, začněte těmi největšími. Budete-li u jejich balení správně rozměřovat balicí papír, zbyde vám pravděpodobně několik ústřižků, pruhů, kousků, které nevyhazujte! Můžete je pak využít při balení menších, nebo tvarově složitých dárků.

2. Dvakrát měřte, s papírem šetřete!

Věřte, že i u balení dárků platí, že méně je někdy více. Než začnete dárek balit, rozložte si na rovný povrch balicí papír, dárek na něj položte a papír ustřihněte tak, aby skutečně byl dlouhý i široký jen tak, jak je nutné. Čím víc papíru navíc, tím hůře se dárek balí a skládá hlavně při okrajích.

3. Napínat, ale nepřepínat!

Pro hezké zabalení je potřeba balicí papír maximálně rovně přitisknout na dárek a v přiměřeném tahu na něm papír zafixovat. Příliš povolený papír se bude muchlat, příliš utažený se přetrhne, nebo zkroutí. Dárky s nepravidelným tvarem utahujte na nejrovnějším místě a pouze tak, aby byly napjaté jen v nejširším bodě. U měkkých dárků nechte papír raději malinko volnější, aby se papír neprotrhl při manipulaci.

4. Lepenku vždy po ruce!

Abychom mohli správné položení papíru na dárku udržet, je potřeba každou chvilinku ho někde nějak přilepit lepenkou. V tom případě práci obrovsky ulehčí malá »odtrhávací« průsvitná lepenka. Nemáte-li jí, dejte si práci a lepenku si dopředu nastříhejte na malé kousky a nalepte za růžek třeba na okraj stolu. Pak můžete snadno a rychle jednou rukou udržovat pozici papíru a druhou jej rychle zafixovat.

Balení tvarově nepravidelných dárků

»Měkouše ne!«, hlásá jedna z letošních reklam. Přesto jsou měkké dárky mnohdy oblíbené a hlavně pravidelně pod stromečkem končí. Jak ale zabalit svetr, pyžamo nebo ponožky? Základním fíglem je poskládat dárek tak, aby dostal pravidelný tvar. Pomoci může i kus tvrdého kartonu, který zajistí, že se dárek nebude ohýbat. Měkké dárky je vhodné balit do mírně většího kusu papíru, než je na první pohled potřeba. Dárek klasicky ovineme z delší strany, ale tentokrát papír příliš neutahujeme, přilepíme kouskem lepenky. Na kratších bočních stranách pak můžeme papír klasicky složit ze stran, ale tentokrát nezakončíme jako u dárků v krabičkách tím, že i kratší strany zalepíme, ale podstrčíme balicí papír mezi spodní stranu papíru a dárek. Tím bude držet zabalený jen s jedinou lepenkou. Zajistíme pak celý balíček stuhou a i z »měkouše« tak vyčarujeme úhledný hezký balíček.

Na drobné dárky si zase můžete vyrobit z papíru například sáček, který nahoře zajistíte třeba stužkou tak, aby obdarovaný nepřišel o kouzelný moment překvapení.

Náročnější je i balení lahví, které jsou také oblíbeným dárkem. Tady se vyplatí schovat si pruhy hezkých balících papírů. Nejjednodušší je tělo lahve zabalit do jemnějšího papíru, který bude alespoň o deset centimetrů delší, než lahev. Okolo hrdla pak papír stáhneme stuhou, nebo pruhem jiného hezkého balicího papíru, ze kterého uděláme mašli.

Mnoho zajímavých návodů na netradiční balení tvarově náročných dárků najdete i na internetu.

Levně a hravě

A pokud nechcete utrácet za drahé balicí papíry, věřte, že nemusíte! Pro kouzelný vánoční dárek postačí i úplně obyčejný bílý, nebo hnědý papír, stuha a kousek větvičky.

A chcete-li si s dárky vyhrát, můžete si vyrobit vlastní originální balicí papír. Jistě si pamatujete ze školy na bramborová tiskátka. Stačí vymyslet hezký vánoční motiv a orazítkovat s ním běžný papír. Nebo třeba jen část balíčku. Stejně snadno se dá vyrobit i razítko z pevného kartonu a kousku přírodního provázku, který lepidlem připevníte na jednu stranu kartonu v hezkém vánočním tvaru. Jen pozor, provázek se nesmí křížit. Přetřete-li pak provázek barvou, vznikne také originální razítko.

S tím vším vám navíc mohou pomáhat děti. I když jim samozřejmě nosí dárky Ježíšek, můžete jim říct, že třeba pro babičku a dědu mohou dárek zabalit. Díky tomu si vyhraje celá rodina a společně s dětským úsměvem vykouzlíte krásnou vánoční atmosféru.

Helena Kočová