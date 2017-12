Zleva Roman Michelko, Ludovít Števko a moderátor Jozef Šimonovič

Válka ve stínu Majdanu

Iritovalo mě, že první obětí války je pravda. A o občanské válce na Ukrajině to platí dvojnásob, řekl v úterý v podvečer na prezentaci knihy nazvané Válka ve stínu Majdanu – Pravda o ukrajinském konfliktu jeden z jejích autorů, slovenský publicista Ludovít Števko. Akce proběhla ve Slovenském domě v Praze.

Autoři, kterým šlo o faktografii tohoto konfliktu za poslední čtyři roky, čerpali z britského, francouzského a dalšího zahraničního tisku. Z ruských zdrojů využili jen dvě stránky z tzv. Bílé knihy, která shromažďuje zločiny proti lidskosti napáchané na donbaském obyvatelstvu. Tak jak je zvykem v ČR, i na Slovensku škarohlídi již autory onálepkovali, že prý provozují ruskou propagandu. Proti tomu se Števko důrazně ohradil. Nachází se sice, a není sám, na černé listině ukrajinského režimu, ale »figurovat vedle takových osobností, jako je Oliver Stone nebo Gérard Depardie, je pro mě čest,« glosoval tuto nenormální situaci.

Roman Michelko, Ludovít Števko a Jaroslav Foldyna symbolicky pokřtili knihu.

Publikace byla na Slovensku veřejností dobře přijata, první vydání je prý již vyprodané, v ČR bude v běžné distribuci. Slovenská média hlavního proudu publikaci obešla mlčením, podobně jako slovenský politický mainstream, který »papouškuje evropskou pozici«, odpověděl na dotaz Haló novin jeden z autorů. »Žel, nemáme takového vizionářského prezidenta, jako máte vy,« pokračoval politolog a publicista Roman Michelko, jenž opatřil knihu úvodem.

Čtenář při čtení pochopí, jaký je skutečný charakter politické moci na Ukrajině, zjistí okolnosti nepotrestaného protiruského pogromu v Oděse a uvědomí si obludnou míru zasahování americké administrativy do vývoje nejen v době krize. Pro slovenské čtenáře je zde ještě jedna pikantnost – někteří bývalí slovenští politici jsou zapleteni se současným ukrajinským režimem. Exministr financí Ivan Mikloš působí jako poradce ukrajinského premiéra a expremiér Mikuláš Dzurinda je poradcem prezidenta Porošenka.

Ukrajina jako slzavé údolí

Števko i Michelko se vrátili ve svých úvahách do období předcházejícího Majdanu, kde je třeba hledat příčiny událostí. Byly to plané sliby představitelů Evropské komise, které ukrajinský prezident Janukovyč nemohl přijmout, a volil tehdy významnější pomoc Ruska. »Lidé vyšli do ulic, protože nesouhlasili s odstoupením od asociační smlouvy s EU, pak ale přišly nefér věci, včetně zorganizované střelby do lidí z obou stran konfliktu,« připomněl Michelko. V Polsku, v Pobaltí i jinde v zahraničí vycvičení ostřelovači stříleli do lidí na Majdanu, do příslušníků jednotky Berkut i do demonstrantů, tím se revoluce stala krvavou, připomněl Števko a uvedl i méně frekventované informace, třeba že ukrajinští neofašisté, sdružení v Pravém sektoru, připravovali násilný útok na obyvatele Krymu, čehož se tamní obyvatelstvo zhrozilo, a to se stalo impulsem pro rychlé rozhodnutí, prostřednictvím referenda znovu se připojit k Rusku.

Slované se rozdělují, Němci se spojují

»Tak jako rozbili Jugoslávii, tak rozbili i Ukrajinu. Přesto stále posloucháme politiky, kteří nám říkají, že ‚budeme bojovat do poslední kapky vaší krve‘. My se stále necháváme poučovat a rozdělovat, a kdo na tom vydělal?« zeptal se jeden z patronů nové publikace, poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), jenž nechápe, proč se slovanské národy rozdělují, když Němci se spojují… S viditelným pohnutím také připomněl kruté následky války, jež provázela rozpad jižních Slovanů, což se bytostně dotýká i Foldynovy rodiny.

A co čeká Ukrajinu dále? Števko je přesvědčen, že je nutná federalizace, Michelko očekává třetí Majdan. »Bude trvat celá desetiletí, než se něco vyřeší. Je to dlouhé slzavé údolí…«

Vedle Števka jsou autory publikace Marek Mahút a Vladimír Mohorita. Kmotrem slovenského vydání byl bývalý prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič. Kniha s desítkami fotografií vychází v českém překladu.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ