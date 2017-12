Ilustrační FOTO - Pixabay

Další fáze brexitu

Přechodné období po britském odchodu z EU na konci března 2019 by nemělo trvat déle než do 31. prosince 2020 a po celou tuto dobu by Británie pokračovala v celní unii i jednotném trhu se všemi jeho svobodami. V Bruselu to včera řekl vyjednávač EU pro brexit Michel Barnier, když představoval doporučení pro další fázi jednání odsouhlasená Evropskou komisí (EK).

O posunu jednání s Londýnem do druhé fáze rozhodlo 27 šéfů států a vlád ostatních zemí Unie v pátek na summitu v Bruselu. Komise nyní v doplňku směrnic pro jednání nabídla podrobnosti o unijní představě přechodného období. O to požádala ve svém projevu ve Florencii britská premiérka Theresa Mayová, která si představovala dvouleté období. »Nemělo by docházet k účelovému výběru některých výhod,« upozornil včera Barnier. Všechny čtyři svobody spojené s jednotným unijním trhem budou muset v Británii platit po celou dobu přechodného období stejně, jako veškeré unijní právo. Od konce března 2019 však bude Británie vůči EU tzv. třetí zemí a tak už nebude zastoupena »v orgánech, institucích a jiných subjektech EU«.

Konec roku 2020 byl stanoven s ohledem na konec stávajícího víceletého finančního rámce EU. Británie v přechodném období bude v souladu s pravidly EU dál podléhat dohledu agentur EU, EK i soudu EU. Platit bude dál evropský regulační rámec a veškeré evropské politiky, přiblížil vyjednávač představu EK, kterou nyní bude muset podpořit všech 27 států bloku. »Znamená to, že v přechodném období si Británie ponechá všechny výhody, ale také všechny povinnosti související s jednotným trhem, celní unií a našimi společnými politikami,« vysvětlil Barnier. Postoj komise podle něj odráží i pohled podnikatelů, kteří v souvislosti s brexitem volají po co největší stabilitě a kontinuitě stávajícího regulačního rámce.

(čtk)