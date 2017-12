Ohlas k Ohlasu

Neporozuměl jsem tomu, co vlastně lidovečtí europoslanci chtěli v Haló novinách dne 14. prosince dementovat. Zda hlasovali pro sankce pro Českou republiku, anebo nikoli, zda vůbec se o této věci hlasovalo. Z toho, co tvrdí dr. Svoboda, jeden z europoslanců KDU-ČSL, ve zmíněném hlasování vůbec nešlo o sankce proti nám, ale o to, zda obecně se má proti těm, kteří nechtějí kvóty, použít sankcí. Stejně pak, podle toho, co jsem si ve zmíněném stanovisku přečetl, vlastně o nic nešlo, protože rozhodovací pravomoc poslanci nemají a má je jen Rada ministrů. Ale jak tomu já rozumím: Pokud se tedy o tom, zda »spustit« Řízení o nesplnění povinností a tedy následně o možném přijetí sankcí proti těm, kteří by se podle Lisabonské smlouvy nepodřídili většině, se skutečně hlasovalo. Pak se tedy hlasovalo i o České republice. Ta totiž nejen v té době, ale i později, svými vládními představiteli ve shodě s myšlením obyvatelstva, kvóty odmítla. Když se tedy hlasovalo vlastně o všech »neplničích«, tedy těch, kteří se nepodřídili nápadu vedení Unie, pak vlastně i o České republice. Nebo my jsme byli vyjmuti?

V tom, co lidovečtí poslanci napsali, je i zajímavé potvrzení nedemokratičnosti EU. Parlament totiž něco odhlasuje a je to stejně na nic, protože rozhodnutí je na »moudrých komisařích« a jejich byrokratických podřízeních. Proč se ale tak často mluví a píše o nejdemokratičtějším seskupení, když vlastně všechno závisí jen na několika lidech, kteří do svých funkcí volbami zvoleni nebyli?

Chápu, že KDU-ČSL se dostala zase do blízkosti pětiprocentní hranice, tedy limitu pro možný vstup do sněmovny. Musí se bránit, aby v dalších volbách, ať už budou kdykoli, u lidí bodovala. Snad proto ono vysvětlení publikované v Haló novinách a další pokusy se zviditelnit, když se na lidovce nedostalo křeslo do vedení Poslanecké sněmovny. Snad i proto jejich zástupci například na brněnské »velké radnici« byli iniciátory hlasování pro místo překladatele z arabštiny, aby případní přišedší imigranti se s městskými úřady v Brně nemuseli bavit česky. Jen nevím, zda v Brně na radnici jsou už zaměstnáni překladatelé z němčiny, polštiny, ukrajinštiny, litevštiny, maďarštiny, jidiš, afghánštiny či z nějakého jazyka, odkud by k nám mohl přijet, byť třeba jen jeden imigrant. Pak by to mělo logiku.

Milan ŠPÁS, místopředseda OV KSČM v Hradci Králové