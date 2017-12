Plzeňská Škodovka zvýšila náskok na druhý Hradec

Hokejistům vedoucí Plzně se podařil návrat do extraligy po reprezentační přestávce. V kompletním 31. kole porazili Spartu 3:1, zatímco druhý Hradec Králové ztratil souboj se čtvrtým Třincem 2:3 v prodloužení. Škoda tak má v čele tabulky pětibodový náskok. Stejně jak končily, začaly Vítkovice: proti Pardubicím přidali Ostravané již šestou výhru v řadě, i tentokrát s plným bodovým ziskem.

Plzeň rozhodla utkání proti Spartě v úvodu druhé třetiny třemi trefami v rozmezí čtyř minut a 15 vteřin. Hosté dokázali gólově odpovědět až v závěrečné části a nebodovali již počtvrté v řadě.

"Takhle jsme Spartu neznali. Je vidět, že nejsou v pohodě. Co je vždy zdobilo, v jejich hře nebylo. Měli tam zákroky na hranici faulu a byli hodně tvrdí. Pykali za to oslabeními. I tím si prohráli zápas. Pak už se do toho těžko vraceli," hodnotil výkon soka plzeňský kapitán Petr Kadlec.

Královéhradečtí prohrávali s Oceláři 0:2, v posledních 11 minutách základní hrací doby stihli vyrovnat, čímž bodovali posedmé za sebou, ale obrat už nedokonali. V čase 61:55 rozhodl Jakub Petružálek. Dva góly vítězů dal Michal Kovařčík. Třinec tak nevyšel naprázdno ani počtvrté v sérii venkovních utkání.

Vítkovice udolaly na svém ledě Pardubice 2:0. Vítězný gól padl z hole Davida Květoně už po 58 sekundách hry a pojistku přidal v předposlední minutě Lukáš Kucsera. Gólman Ostravanů Patrik Bartošák si připsal třetí čisté konto v posledních pěti zápasech.

Hokejisté Liberce porazili Mladou Boleslav 4:3 po samostatných nájezdech. Severočeši vedli v páté minutě 2:0, ale hosté stihli ještě v první části vyrovnat. V 52. minutě vrátil domácím náskok Lukáš Krenželok, jenže v čase 59:52 vyrovnal po chybě Romana Willa Lukáš Žejdl. Ve čtvrté sérii nájezdů vstřelil rozhodující gól Tyler Redenbach a hosté se ani na patnáctý pokus od poloviny listopadu 2010 nedočkali na ledě Bílých Tygrů vítězství.

Litvínov prohrál s Olomoucí 2:3 po samostatných nájezdech. Předposlední Verva přitom měla zápas skvěle rozehraný a vedla na začátku 16. minuty už 2:0, ale v čase 57:47 vyrovnal Jan Knotek a zkušený olomoucký forvard poté rozhodl ve prospěch hostů i nájezdy. Domácí prohráli pátý z posledních šesti zápasů.

Obhájce titulu Kometa Brno prohrála doma s Chomutovem 2:3. Domácí tak navázali na sérii nevýrazných výsledků, když vyhráli pouze dvě z posledních deseti utkání. Piráti ve vzájemných duelech uspěli i potřetí v sezoně, ale poprvé s tříbodovým ziskem. K jejich výhře přispěl brankou a asistencí útočník Vladimír Růžička mladší.

Hráči Jihlavy poprvé v této extraligové sezoně prohráli se Zlínem, dnes na svém ledě podlehli Beranům 1:2. Skončila tak série tří vítězných utkání Dukly před svým publikem, hosté naopak počtvrté za sebou bodovali, z toho třikrát vyhráli.

(red)