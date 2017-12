»Poezie« Vánoc

Betonové zátarasy jsem poprvé na vlastní oči viděl na jaře roku 2013, a to při více než týdenním pobytu ve válečné zóně v Sýrii. Tehdy jsme navštívili tuto válkou zmítanou zemi s několika českými kolegy novináři. Byla to nejen moje první návštěva Damašku, ale i první návštěva válečného konfliktu.

V této době, a není to zase tak dlouho, jsem si nedovedl představit, že jednou uvidím tyto betonové symboly války třeba v Evropě, natož v naší Praze. Nyní je toto smutnou realitou, stačí si udělat procházku po Václavském náměstí. Další evropská velkoměsta jsou na tom podobně, nebo hůře, netřeba ani připomínat Berlín, kde se právě před rokem uskutečnil teroristický útok, a to právě na lidmi přeplněných vánočních trzích.

Náš sousední stát zůstává, podle informací svých úřadů, stále v ohrožení terorismem. Jak známo, právě v tomto roce Německo čelilo nejenom několika teroristickým útokům, ale i nezdařeným pokusům o ně.

Znovu prý také vzrostl počet islámských radikálů, které zdejší tajné služby a policie každodenně sledují. Množství chyb, kterého se úřady dopustily v případu berlínského atentátníka Anise Amriho, jenž loni zabil dvanáct lidí, pak vedlo ke zpřísnění některých zákonů a úpravě dosud používaných, zavedených postupů. V důsledku kritiky ze strany pozůstalých se konečně mění i přístup k nim.

Ale nyní zpět k předvánoční Praze. Nepřehlédnutelné, masivní betonové zátarasy v horní i dolní části Václavského náměstí doplňují i policisté na koních. Je to samozřejmě dobře, i když to znamená jednoduše jediné. Bezpečno v Evropě není a nebude. A platí to nejen pro Německo, ale i pro Českou republiku. Stejně tak, jako pro jakoukoliv jinou evropskou zemi. Poezii Vánoc to určitě nepřidá, ale je to nezbytnost přežití. Tak šťastné a veselé!

Radovan RYBÁK