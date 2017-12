Bitcoin jako »tulipánová horečka«

Guvernér dánské centrální banky Lars Rohde varoval před investicemi do digitální měny bitcoin. »Měli byste se držet stranou (od bitcoinu). Je to smrtící,« uvedl Rohde v rozhovoru s dánskou státní rozhlasovou a televizní společností DR. Bitcoin přirovnal k takzvané tulipánové horečce, která v 17. století zachvátila Nizozemsko a vedla k prudkému růstu a následnému pádu cen tulipánových cibulek. Před splasknutím cenové bubliny stála jedna tulipánová cibulka tolik, co nejdražší domy v Amsterodamu. Rohde také upozornil, že trh s bitcoiny není regulován. »Není to na zodpovědnosti úřadů. Je to na zodpovědnosti jednotlivce,« uvedl. »Pokud se to vyvine špatným směrem, nechoďte si k nám stěžovat,« vzkázal investorům do bitcoinů.

(čtk)