Ilustrační FOTO - Pixabay

Americká příjmová nerovnost plodí víc bezdomovců

Lesní požár, který počátkem prosince v losangeleské luxusní čtvrti Bel Air zničil šest domů, založili bezdomovci. Neopatrně zacházeli s ohněm při vaření jídla.

S odvoláním na hasiče o tom informovala agentura AP. Plameny pohltily i samotné tábořiště u dálnice, ve kterém bezdomovci přebývali. Krátce poté, co požár vypukl, hasiči do tábora bezdomovců nedaleko dálnice vyrazili, nikoho v něm ale už nenašli. Že se ještě někoho podaří v souvislosti se vznikem požáru zadržet, je tak podle listu The New York Times nepravděpodobné. Požár, který zničil v luxusní čtvrti Bel Air šest domů a dvanáct dalších poškodil, přinutil také tisíce lidí k evakuaci. Ve čtvrti Bel Air, kde žije řada bohatých a slavných, se podle agentury AP cena domů pohybuje od dvou do desítek milionů dolarů.

Proč se bezdomovci ocitli v tak bohatém místě, odkud je policie v minulosti vyháněla, je zřejmé. Přibývá jich. Za poslední rok se populace lidí bez domova zvýšila v celých USA na 554 000, uvedla AP. To je o procento víc než před rokem. Téměř 200 000 nemá přístup k ubytovnám, které zřizují města či církevní organizace. Je v nich málo místa, takže bezdomovci přespávají ve svých autech, přímo na ulicích nebo ve stanech, které ti šťastnější dostávají darem od humanitárních organizací.

Oblíbená Kalifornie

Mírné podnebí láká lidi bez domova do Kalifornie, kde je nárůst jejich počtu mnohem vyšší než celostátní průměr. Například v Los Angeles činí růst 14 %, tedy na 55 000, v Seattlu zaznamenali růst dokonce o 44 %, žije tu 5000 bezdomovců.

Provizorní obydlí rostou kolem silnic, samosprávy se snaží příval lidí bez domova nějak řídit, vymezují pro ně obecní pozemky vzdálenější od obydlených míst, ale moc se jim to nedaří. Problémem je také šíření žloutenky typu A, které se neomezuje jen na bezdomovce, ovšem v jejich středu epidemie propukla. Pro městské pokladny to znamená další vydání, musí zaplatit sérum proti nemoci, ale také přesvědčit bezdomovce, aby se nechali očkovat. Ti lidé však úřadům nevěří, ani když jde o jejich zdraví.

Městští zaměstnanci také po bezdomovcích uklízejí. Třeba v bohaté čtvrti Seattlu nakládají staré matrace, prázdné propanbutanové lahve a nejrůznější obaly od potravin, poté, co policie bezdomovce z místa vykázala. Místní obyvatelé úklid po městě požadují, vždyť tu cena domů začíná u jednoho milionu dolarů.

Zkušenost s bezdomovci udělal i majitel baru v Los Angeles. Nedaleko leží centrum pro bezdomovce, které přijímá lidi na přespání do sedmé večer. Bar otevírá teprve potom, když už je »vzduch čistý«. Jinak by totiž bezdomovci používali barovou toaletu, aby se zdarma umyli sami ale i své nádobí. Jiní hosté by přestali chodit.

Plat nestačí

Pracovníci měst upozorňují, že dříve se bezdomovci většinou rekrutovali z lidí závislých na drogách, nyní však jde hlavně o zaměstnance, kterým plat nestačí na bydlení. Výrazně totiž podražilo. Takže když člověk onemocní, ztratí práci na několik měsíců, nebo si zlomí nohu a dva měsíce nepracuje, může se zpozdit s platbou za byt a skončit na ulici. Spí v parku, ale chodí normálně do práce. V zaměstnání se alespoň může postarat o osobní hygienu. Podle studie Univerzity ve Washingtonu pětiprocentní zvýšení nájmů v Los Angeles znamená zvýšení počtu bezdomovců ve městě o 2000 lidí.

Ekonomika roste, ale lidem se nedaří

Paradoxně přibývá bezdomovců v době, kdy se zemi ekonomicky daří. Letos ve třetím čtvrtletí zaznamenaly USA hospodářský růst o 3,3 %. Jenže platy zůstávají nízké, podle ekonomů se za posledních 30 let buď nezvyšovaly vůbec, nebo nepatrně. Ale činže rostou astronomicky, takže už zasahují i zaměstnance s relativně dobrými platy. Dokonce v Silicon Valley. Tamní vysoké platy vyhnaly nájmy do takové výše, že i zdejší zaměstnanci se někdy ocitnou na ulici s celými rodinami. Hledat nižší nájem je bezpředmětné, levnější byt se nabízí tak daleko, že by se každodenní dojíždění do práce změnilo v noční můru. Často doslova, pracovník by musel odjet za hluboké noci a vracel se zase za tmy. Takže spí v autě, ne snad v obytném karavanu, ale v obyčejném osobním autě.

AP uvádí příklad vysokoškolské profesorky Tary Jamesové-Pennyové. Přespává ve svém autě už deset let, od té doby, co promovala. Na téže vysoké škole, kde studovala, nyní vyučuje čtyři předměty. Vydělává 28 000 dolarů ročně (přes 600 000 Kč), ale splácí dluhy, musela si na studium, které bylo dlouho jejím snem, půjčit. Takže jí nezbývá, než žít ve starém autě. Je jí 54 let, ze života v trvalém nepohodlí už se cítí unavena.

Nejvyšší nárůst bezdomovectví výzkumy zaznamenávají mezi kalifornskou mládeží. Třeba jeden z pěti studentů v Los Angeles nebydlí na koleji, protože na ni nemá. Když zaplatí poplatky za studium a koupí učebnice, nezbývá na kolejní postel. Žije pod mostem.

Sociologové stále důrazněji upozorňují, že příjmová nerovnost, která roste od vzniku USA, se zvětšila do podoby celospolečenského problému, který postihuje stále víc obyvatel.

(pe)