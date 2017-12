Senátor opoziční strany Občanská platforma (PO) Bogdan Borusewicz. FOTO - wikipedia commons

Další svévole polské PiS

Obě komory polského parlamentu v minulém schválily reformu volebního zákona, která omezuje při dohledu nad hlasováním pravomoci ústřední volební komise a posiluje pozici ministra vnitra a parlamentu.

Opozice krok podle agentury Reuters označila za »ďábelský«, podle ní ohrozí demokracii. Nový zákon by mohl zvýšit napětí mezi Varšavou a Bruselem.

Změnu volebního zákona schválil Sejm minulý čtvrtek krátce před půlnocí. Pro návrh hlasovalo 234 poslanců, především z vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), proti jich bylo 199. Dva zákonodárci se zdrželi hlasování.

Minulý pátek normu schválil jasnou většinou i Senát, ve kterém má PiS rovněž převahu. Podle agentury PAP se pro reformu vyslovilo 60 senátorů, proti jich hlasovalo 26 a jeden se zdržel. »Je to katastrofální, neústavní zákon,« prohlásil ještě před hlasováním senátor opoziční strany Občanská platforma (PO) Bogdan Borusewicz.

Pokud zákon podepíše prezident Andrzej Duda, nebude napříště sedm z devíti členů státní volební komise (PKW), která dohlíží na regulérnost voleb, vybírat ústavní, nejvyšší a nejvyšší správní soud, ale parlament. Kandidáti by přitom na rozdíl od současného stavu nemuseli být ani soudci. Ústavní soud a nejvyšší soud by vybíraly jen dva zbylé členy PKW.

Státní volební komise by podle nového zákona musela také jmenovat stovku volebních úředníků, které by vybírala jen ze seznamu, který předloží ministr vnitra. Tito kandidáti by také už nemuseli být soudci. Pokud PKW odmítne všechny kandidáty, bude je moci vybrat přímo ministr.

Členové PiS tvrdí, že díky reformě bude hlasování mnohem transparentnější. Podle kritiků ale chtějí konzervativci jen zvýšit svůj volební zisk. Vstoupit by měl zákon v platnost v roce 2019, krátce před parlamentními volbami.

Obavy z ohrožení regulérnosti voleb vyjádřila také PKW. »Rozhodnutí bude de facto činit ministr, ne my,« uvedl předseda komise Wojciech Hermeliňski, který se chce kvůli zákonu setkat s prezidentem Dudou.

Poslanec Občanské platformy Jacek Protas reformu volebního zákona označil za »ďáblův nápad«, který by umožnil jedné straně kontrolovat moc ve státě.

Naopak vládní poslanec Marcin Horala reformu obhajoval s tím, že podobně příprava voleb funguje i v jiných evropských zemích. »Jaká hrůza, jaký nedostatek demokracie panuje v deseti evropských zemích, jako je Francie, Německo, ČR, Rakousko, Belgie a Nizozemsko, kde je to ministr vnitra, který je pověřen přípravou voleb!« komentoval ironicky Horala námitky opozice.

Aktuální reforma může ještě zvýšit napětí mezi Varšavou a Bruselem. Podle informací německého listu Süddeutsche Zeitung se chystá Evropská komise zahájit kvůli justiční reformě s Polskem řízení kvůli porušování zásad právního státu.

Nový premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že očekává, že komise tento krok učiní. Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová po skončení summitu EU řekli, že by takový krok komise podpořili. Výsledkem složité procedury podle článku sedm Lisabonské smlouvy by mohlo být i odebrání hlasovacích práv. Vzhledem k nutné jednomyslnosti při hlasování o odebrání práv a avizovanému odporu Maďarska k tomuto extrémnímu scénáři ale zřejmě nedojde.

(čtk)