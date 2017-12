Rozhovor Haló novin s Jaroslavem Borkou (KSČM), zastupitelem Karlovarského kraje

Konspirační teorie versus fakta

Dlouhodobě se věnujete problematice využití našich zásob lithia, prý se stalo i předmětem hybridního útoku ze strany Ruska…

V poslední době zaplňují stránky různých zpravodajských serverů informace o hybridní válce, kterou proti nám a některým západním zemím údajně vede Rusko. Jejím cílem je mimo jiné znejistit protivníka v tom, čemu může a nemůže důvěřovat, postupně zdemoralizovat společnost a v konečné fázi nad ní převzít kontrolu. Využívá k tomu nástroje, jako jsou dezinformační weby, sociální sítě a další komunikační kanály. Jedním z výsledků této války na našem území má být »kauza lithium«, která zřejmě ovlivnila parlamentní volby.

Opravdu může někdo věřit, že za popraskem kolem lithia je Kreml?

Manipulovat veřejným míněním je v současné době, kdy jen málokdo dokáže odlišit dobře napsanou lživou a poplašnou zprávu od důvěryhodné, velmi jednoduché. Lidé navíc ztrácejí důvěru v mainstreamová média, vyhledávají jiný typ zpráv, aniž by si dokázali ověřit jejich pravdivost. A není se čemu divit, když je kritické myšlení a informační vzdělávání ve školách stále okrajovou záležitostí a více se cení memorování, než práce s informacemi.

Prozápadně orientovaný bývalý poslanec Ivan Gabal (zvolený za KDU-ČSL) má dobrý informační servis. Rozhodně však nesouhlasím s jeho troufalým tvrzením, že proti nám vede Rusko hybridní válku. Už proto, že vyvolat nedůvěru ve společnosti úspěšně zvládáme sami. Nezpochybňuji existenci dezinformačních a proruských webů, které se vydávají za jakási alternativní média. Myslím si ale, že v případě lithia jde spíše o tlak ekonomické lobby úzce napojené na konkrétní politiky a PR agentury, které celou kauzu dokázaly velmi dobře ve prospěch oněch politiků využít. Podle vývoje celé kauzy se ale zcela jistě nejedná o předvolební hybridní útok. Vyšetřovací komisi, jak požaduje Ivan Gabal, je zbytečné zřizovat. Potvrdila by jen to, co všichni vědí, že popřevratové vlády zcela rezignovaly na ochranu našeho přírodního bohatství.

Nicméně pokud Rusko opravdu hybridní válku vede, je to pravděpodobně proti zemím visegrádské čtyřky a možná i některým dalším. Cílem by tak mohl být útok na nejslabší články Evropské unie, její postupné oslabení a rozpad. Přičemž platí: EU to minimálně z 80 procent zvládá svou absolutní bezzubostí a neschopností řešit problémy sama.

A jak to bylo s vývojem »kauzy lithium« doopravdy?

První články o tom, že máme na Cínovci a v okolí Horního Slavkova zásoby tohoto strategického prvku, začaly vycházet v ekonomických rubrikách už počátkem března loňského roku. První zprávu s názvem »Australané objevili na Cínovci další ložiska lithia. Těžba je otázkou času«, jsem zaznamenal 4. března 2016 v Hospodářských novinách. V říjnu loňského roku jsem se od Jiřího Vítka ze strany Patrioti ČR dozvěděl, že naše lithium po vytěžení už nemusí být naše. Jako poslanec za Karlovarský kraj, kterého by se těžba bezprostředně týkala, jsem začal celou věc prověřovat. Neustále jsem přitom narážel na jakési informační embargo, jak ze strany vládních úředníků, tak ze strany premiéra. Navíc jsem zjistil, že část pozemků, kde se lithium nachází, byla prodána za směšnou částku soukromým společnostem.

Jak jste na to reagoval?

Z uvedených důvodů jsem 19. ledna 2017 podal první interpelaci, v níž jsem se dotazoval přímo tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky, kdo bude strategický prvek těžit a kde a jak se bude zpracovávat. Šlo mi o to, aby se lithium zpracovávalo na našem území a z jeho přidané hodnoty profitovali především naši občané, a ne pouze zahraniční investoři.

Protože se mi nedostalo uspokojivé odpovědi, podal jsem 30. března 2017 podnět nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi k ochraně závažného veřejného zájmu. Podle jeho vyjádření ale k žádnému nezákonnému jednání nedošlo a vše je naprosto v pořádku. Pořád jsem ale nevěděl to podstatné: kdo bude těžit a zpracovávat lithium a jak stát zajistí, abychom z našeho nerostného bohatství získali maximum. Naši těžaři a báňští odborníci navíc měli se zpracováním lithia zkušenosti. Uhličitan lithný a lithné soli pro sklářský průmysl se vyráběly v Kaznějově na Plzeňsku.

Získat lithium jako kov je ale podstatně složitější…

Vědecký tým z Vysoké školy chemicko-technologické prováděl v letech 2003-2005 na Cínovci výzkum zpracování lithia z odkališť. Dvouletý projekt finančně podpořil i stát – ministerstvo průmyslu a obchodu dalo na výzkum téměř tři a půl milionu korun. Vědci vymysleli unikátní postup, jak lithium získat z odkališť a dále zpracovat. Do praxe ale stát neuvedl nic a odkaliště naprosto nepochopitelně prodal Cínovecké deponii za 866 tisíc korun. Hlubinná těžba je samozřejmě mnohem náročnější a o její rentabilitě můžeme diskutovat. Tady ale máme vytříděnou rudu přímo na povrchu.

Od loňského podzimu má všechna povolení k těžbě u Cínovce na Teplicku vámi zmíněná společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Co je nového kolem těchto aktivit?

Podle mých informací by se mělo do dvou až tří let začít těžit, přičemž těžba bude trvat přibližně šest až sedm let. Na odkališti v Cínovci smí deponie zužitkovat 680 tisíc tun suroviny. V ní by se podle průzkumů mělo nacházet takové množství lithné slídy, ze kterého lze následně získat přibližně 11 130 tun uhličitanu lithného, tedy po finální úpravě 2100 tun elementárního kovového lithia, které se používá v bateriích do notebooků, telefonů nebo elektromobilů.

Co se v parlamentu kolem lithia dělo dál?

Abychom problematiku vysvětlili svým kolegům, uspořádala KSČM v červnu přímo v Poslanecké sněmovně odborný seminář nazvaný »Využití potenciálu těžby lithia a její problematika«. Následovala petice adresovaná Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, jejímž cílem bylo zavázat vládu, aby lithium těžily a zpracovávaly státní firmy. A protože jsem opět dostával nejasné a nepřehledné informace ze strany vlády, interpeloval jsem začátkem září ve stejné věci premiéra podruhé. Další dějství už všichni známe: podpis sporného Memoranda o porozumění a mimořádná schůze Poslanecké sněmovny.

Cui bono? Komu ku prospěchu, ptali se už staří Římané…

To opravdu netuším. Dovolte mi ale položit klíčovou otázku na závěr: Co dostal sociálnědemokratický ministr Havlíček za to, že podpisem Memoranda těsně před volbami de facto celou kauzu spustil? Muselo mu přece být jasné, že tento akt nezůstane bez odezvy. Rád bych se někdy dozvěděl, kdo opravdu tahá za nitky, jak dlouhé ty nitky jsou a kdo je klíčovou osobou, která má takový zájem o české lithium.

Jiří NUSSBERGER