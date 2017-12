Ilustrační FOTO - Pixabay

Chráněnou textilku nejspíš navštívil žhář

Požár v bývalé textilce Karnola v Krnově na Bruntálsku, která je národní kulturní památkou, mohl být založen úmyslně.

Místostarosta města Michal Brunclík (ČSSD) řekl, že existuje obava či důvodné podezření, že oheň nevznikl náhodou. Objekt byl podle něj zabezpečen. »Objekt je v bezprostředním centru města a díky tomu, že v rámci dotačního titulu na národní kulturní památky mělo dojít na jaře 2018 k zahájení stavebních prací, tak se tam poměrně často v těch posledních dnech vyskytovali naši pracovníci, kteří prováděli vyčištění objektu, stěhování nábytku a podobně,« uvedl Brunclík.

Podle něj byl tudíž objekt pod velmi dobrou kontrolou. »Měli jsme zajištěné vstupní otvory, všechna okna zasklená. Je to budova určená k rekonstrukci, takže není v ideálním technickém stavu, ale na druhou stranu to nebylo o tom, že by tam bylo možné volně vstupovat a pohybovat se. Pokud tam někdo vnikl, to je zatím spekulace, ale bylo naznačeno, že to tak patrně bude, tak samozřejmě prostřednictvím nějakého násilí,« upřesnil místostarosta.

O budoucnosti vyhořelé budovy bude rozhodovat krajský úřad – orgán státní památkové péče pro národní kulturní památky. »Podle památkového zákona je vlastník národní kulturní památky povinen bez odkladu každé ohrožení nebo poškození památky oznámit krajskému úřadu a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Krajský úřad v této chvíli čeká na doručení, poté podnikneme veškeré potřebné úřední kroky,« uvedl ředitel úřadu Tomáš Kotyza.

Plán na muzeum ztroskotal

Podle náměstka hejtmana a zároveň místostarosty Krnova Jana Krkošky (ANO) stále není jasné, o co všechno město přišlo. »Historická hodnota bude asi nevyčíslitelná. Počkáme na výsledky vyšetřování hasičů a policie, pak budeme řešit, co dál,« řekl Krkoška. Požár bývalé textilky zřejmě zničil plány města a kraje na vybudování textilního muzea, které mělo v unikátním památkově chráněném areálu vzniknout do tří let. »V památkově chráněné vzorkovně měli návštěvníci za tři roky obdivovat tkací stroje, snovadla či vzorníky látek. Některé kusy byly i přes sto let staré. Hlavním exponátem měla být dílna, v níž se navrhovaly vzory tkanin pro jednotlivé sezony. Už byl vybrán zhotovitel stavby,« připomněl Krkoška.

Projekt počítal s tím, že v místě vznikne zázemí pro Městské muzeum Krnov včetně depozitářů pro uchování sbírek i řemeslné dílny a restaurátorské ateliéry. Nákladná přestavba měla stát 123 milionů korun a hrazena měla být převážně z peněz EU.

Oheň zachvátil areál bývalé textilky ve středu odpoledne, nejvíc hořelo právě v památkově chráněné vzorkovně látek, která se dochovala ve stavu posledního pracovního dne.

(cik)