Projde zdanění náhrad církvím?

Komunisté vracejí do hry zdanění finančních náhrad, které církve dostávají v restitucích. Pokud by jejich návrh uspěl, mohlo by se vrátit do státního rozpočtu jedenáct miliard korun. Haló novinám to potvrdil člen kontrolního výboru sněmovny Vladimír Koníček (KSČM).

Poslanecký klub KSČM v čele s Koníčkem opět předložil k projednání ve sněmovně novelu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Podle zákona o daních z příjmů církve nyní neplatí státu z finančních náhrad podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi daň z příjmů. To chtějí komunističtí poslanci změnit.

»Předkládaný návrh zákona předpokládá zdanění finanční náhrady jako jediný možný krok vedoucí k tomu, aby finanční náhrada ve svém konečném důsledku byla přiměřená. Ke zmíněnému kroku vedla předkladatele především skutečnost, že restituce církevního majetku se výrazně liší od doposud realizované restituční legislativy, zejména pak pokud jde o výši finanční náhrady a způsobu jejího určení – ohodnocení nevydaného majetku,« píší poslanci v odůvodnění novely.

Stát by podle předkladatelů normy mohl získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím posílá. Za celou dobu vyplácení náhrad by šlo asi o 11 miliard korun. Koníček potvrdil, že jde o stejný návrh, jaký komunističtí poslanci předložili už v březnu 2016. Předloha se však nedostala ve sněmovně ani do prvního čtení. Koníček věří, že nyní má norma naději na úspěch. »Věřím, že v aktuálním složení Poslanecké sněmovny je větší šance na přijetí našeho návrhu, zvlášť když premiér Andrej Babiš slíbil, že vláda bude takový návrh podporovat,« řekl našemu listu.

Pro zdanění také ANO a SPD

Babiš se pro zdanění náhrad vyjádřil už dříve jako ministr financí tehdejší koaliční vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Prohlásil, že vyčíslení náhrad podle ceny půdy byl podvod. Letos v listopadu, už po volbách, uvedl, že nevidí důvod náhrady nedanit. »V rámci koalice nebylo možné se k tomu vrátit, teď to asi možné bude,« řekl Babiš Lidovým novinám. Pro zdanění finanční části církevních restitucí se vyslovilo už dřív i hnutí SPD Tomia Okamury. Ve sněmovně by měly tyto tři strany dostatek hlasů pro prosazení návrhu.

Proti zdanění náhrad se staví například KDU-ČSL a TOP 09, podle lidovců by byl takový krok nemravný a protiústavní. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) nedávno upozornil na to, že zdanění neumožňují smlouvy mezi státem a církvemi uzavřené na základě zákona o jejich majetkovém vyrovnání. Poukázal na to, že právě na tom ztroskotaly snahy ČSSD zmírnit dopad restitucí na stát.

Zkrátit církvím finanční náhrady

Návrhem KSČM se bude nejprve zabývat vláda, která má na vyjádření 30 dnů. Poté ho dostanou k projednání poslanci. Koníček doufá, že předloha projde prvním čtením a bude přikázána do výborů. »V každém případě to je příležitost začít ve sněmovně diskutovat o průběhu tzv. církevních restitucí, o tom, jestli tak, jak bylo vyrovnání s církvemi minulými garniturami nastavené, to je v pořádku,« uvedl Koníček. »Církvím jsou vydávány majetky, které v době přijetí zákona byly ve vlastnictví krajů a obcí. Za tyto majetky dostaly církve finanční náhradu a teď jsou jim ještě vraceny majetky fyzicky. Je třeba se bavit i o této záležitosti. Jde o to, aby se jim krátily finanční náhrady,« zdůraznil poslanec.

Zákon schválený v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS) počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013.

