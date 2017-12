Ilustrační FOTO - Pixabay

Cholerou trpí milion Jemenců

V Jemenu je cholerou nakažen už milion lidí. Oznámil to dnes Mezinárodní výbor Červeného kříže.

Je to poprvé, co se počet nakažených vyšplhal k milionu. Onemocnění se začalo šířit letos v dubnu a podlehlo mu přes 2000 lidí. Na podzim začala epidemie ustupovat a organizace Lékaři bez hranic zavírala svá pracoviště určená k ošetření nemocných. V Jemenu se ale neustále zhoršuje humanitární situace kvůli pokračujícím bojům a obtížím spojeným se zásobováním. Podle nejnovější statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) v Jemenu cholera zabila 2219 osob, z nichž třetina jsou děti. Jemen je jedna z nejchudších zemí světa a od roku 2014 je dějištěm bojů mezi menšinovými šíity a vládou. Zemřelo při nich podle OSN na 10 000 lidí.

(čtk)