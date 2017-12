Jindřich Trpišovský přichází do Slavie ze Slovanu Liberec. FOTO - fcslovanliberec.cz

Trpišovský trenérem fotbalistů pražské Slavie

SK Slavia Praha má nového trenéra. Představenstvo klubu dnes na návrh sportovního ředitele Jana Nezmara jmenovalo do funkce trenéra A-týmu Jindřicha Trpišovského, který dosud úspěšně působil ve Slovanu Liberec. Jeden z nejrespektovanějších českých koučů si do Edenu přivádí i své asistenty Jaroslava Köstla, Zdeňka Houšteckého a trenéra brankářů Štěpána Koláře.

»Cílem je, aby Slavia pod Jindřichem Trpišovským a jeho týmem co nejdříve budila respekt soupeřů, hrála agresivní a útočný fotbal a měla vůli a sílu vítězit do posledních okamžiků každého ligového nebo mezinárodního zápasu,« uvedl k příchodu nového trenéra předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.



Hlavní slovo při výběru nového trenéra měl sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar. »Mám celkem jasnou představu o tom, jakým fotbalem by se měla Slavia prezentovat. Považuji za důležité, aby trenér do této filozofie zapadal, ba co víc, aby byl schopen ji rozvíjet. A to ať jde o způsob samotné hry nebo o přípravu týmu. Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že Jarda Šilhavý ve Slavii skončí, tak jsem s některými trenéry, kteří připadají v úvahu, mluvil. Jsem moc rád, že jsme se dokázali dohodnout s Jindrou a potažmo s Libercem. Znám dobře jeho práci,« vysvětlil volbu Trpišovského sportovní ředitel klubu Jan Nezmar.



»Na působení ve Slavii se ohromně těším. Vnímám, že jdu do nejstaršího českého klubu s ohromnou fanouškovskou základnou. Chci dennodenně pracovat pro to, abychom byli společně úspěšní. Cítím velký závazek k lidem, kteří přijdou na stadion. Jsou nejdůležitější, věnují nám svůj čas i peníze, když kupují vstupenky. Pro mě je zásadní, abychom odváděli tu nejlepší práci a oni na nás byli hrdí,« hledí ke svému angažmá ve Slavii nový trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.



Jednačtyřicetiletý Jindřich Trpišovský přichází do Edenu ze Slovanu Liberec, se kterým po podzimní části drží čtvrtou ligovou příčku. Na severu Čech působil od úvodu sezony 2015/2016 a tým vedl v 76 ligových duelech.



S Libercem se také probojoval dvakrát do základní skupiny Evropské ligy, kde se v sezoně 2015/2016 umístil na třetí příčce za Marseille a Bragou, v následujícím ročníku pak čtvrtý za Fiorentinou, PAOKem nebo Karabachem.



Svou trenérskou kariéru začal u mládežnických celků pražských týmu Bohemians Praha 1905 a Sparty, působil také na postu asistenta trenéra ve Viktorce Žižkov. Od léta 2013 se pak posunul na post hlavního trenéra a s Viktorkou vybojoval ve druhé lize čtvrtou příčku.



Nový trenér sešívaných v minulosti vedl i některé hráče současného A-týmu Slavie, například záložníky Jana Sýkoru a Tomáše Součka nebo na Žižkově Jana Bořila.



Asistentem trenéra bude Jaroslav Köstl, který hrál jako mládežnický hráč za Motorlet, Řeporyje nebo Spartu. Jako trenér pak působil ve Spartě a v Bohemians 1905, v roli sportovního ředitele pak v MFK Ružomberok. S Jindřichem Trpišovským spolupracoval jako asistent ve Viktorii Žižkov i Slovanu Liberec.



Asistent trenéra bude také Zdeněk Houštecký. Ten hrál v nižších soutěžích za SC Xaverov Horní Počernice, SK Chrudim 1887, SK Spolana Neratovice, FK Kolín, SK Sparta Krč a FK Chmel Blšany. Nejvyšší ligu si zahrál za Viktorii Žižkov, v jejímž dresu odehrál patnáct ligových zápasů. Jako asistent trenéra působil s Jindřichem Trpišovským ve Viktorii Žižkov i v Liberci.



Trenérem brankařů se stává Štěpán Kolář, který chytal v Bohemians 1905, Příbrami a naposledy ve Viktorii Žižkov. Odtud si ho trenér Jindřich Trpišovský vzal do Liberce jako trenéra brankařů. Ve Slavii bude nadále působit v tandemu s Radkem Černým.

(čtk)