Havelky

Nikdy jsem moc nemusel Vánoce, to přiznávám, nejsem prostě nábožensky založený a když mne napadne pro někoho nějaký pěkný dárek, dám mu ho rovnou. Naštěstí zde ale máme plno významných dat, kterými je možné Vánoce nahradit. Osobně jsem se rozhodl, že svátky míru, klidu a pohody zasvětím vzpomínce na nositele svobody, pravdy, lásky, demokracie a humanity Václava Havla.

Však ono to také datumově prakticky sedí, vždyť zrovna zkraje tohoto týdne jsme si připomínali šestileté výročí jeho úmrtí. A nutno dodat, že i naše veřejnoprávní média mu věnovala minimálně stejný prostor, jako věnují Vánocům, takže potud v pořádku. Pochopitelně jsem ho šel uctít již v onen památný den, abych náhodou nebyl pozadu. Místo, abych však někde maloval či vypaloval srdce, chtěl jsem být originální. Šel jsem se tedy v poklidu usadit do parku na Lavičku Václava Havla (nevím tedy, jestli tuto konkrétní tak někdo pojmenoval, ale vycházím z předpokladu, že se tak již nazývají všechny).

Na místě jsem seznal, že jsem zas až tolik originality nepobral. Na lavičce totiž už seděli dva mladiství, kteří s mohutným chrchláním potahovali z cigaret. Nejdřív jsem si myslel, že se pouze »zašívají«, ale posléze jsem pochopil, že i oni šli Václava Havla uctít a to s plnou krabičkou Startek, že prý si ho tak pamatují a připomenou si ho tedy tímto nejlépe. Nutno dodat, že jim to příliš nešlo. Očividně se dnes děti příliš k tomu blafání nevedou. Ony všechny ty zákazy, vysoké zdanění a mnohem menší dostupnost už přeci jenom kouření tolik nepřejí, byť by bylo bráno pouze pietně.

Napadlo mne proto, jelikož se uvažuje o různých výjimkách ze zákazu kouření, že by se mohla udělat jedna vcelku prospěšná. Založil by se státní podnik, který by produkoval cigarety s názvem Havelky (samozřejmě s Havlovými citáty místo varování), pouze a jenom ty by pak mělo být možné kouřit v hospodách, divadlech, na zastávkách a podobně. No, a aby se udělalo něco i pro mládež, mohl by se rozdávat i takový malý startovací balíček na základních školách. Vždyť by to vlastně jenom doplnilo současnou praxi, kdy je ten Havel vtloukán od malička dětem do hlav, proč by ho nemohly mít tedy i v plicích? Se škodlivostí tomu bude zhruba nastejno…

Tomáš CINKA