Podivný názor

Vyskytují se lecjaké názory. Jeden antibenešovský si lze, pokud už nebyl odstraněn, přečíst na YouTube mezi ohlasy na Vávrův film Dny zrady. Prý už od Versailles nám bylo známo, že odstoupení pohraničí je v souladu s jedním ze zde přijatých z článků, prý tzv. Benešův plán, s nímž jeho osobní vyslanec Jaromír Nečas jel do Paříže, vlastně dal zelenou Mnichovu. Beneš tedy zradil, proto narychlo odletěl ze země, aby náhodou nebyl pro zločin velezrady trestán.

Nevím, jak zmíněný autor četl všechny dokumenty o Mnichovu. Versailleská dohoda, začneme-li s ní, připouštěla do budoucna nejen vznik nových zemí, ale naopak připojení dalších k nějakému většímu státu, pokud se pro to obyvatelé rozhodnou. Pokud jde o vznikající Československo, v souladu s tehdejšími spojenci, a tedy i s jednáním ve Versailles, jsme obsadili po »sudetoněmecké« revoltě pohraniční kraje, které historicky patřily k českým zemím, a později dokonce pod velením francouzských generálů obsadili i Slovensko. Nárok na Slezsko či Kladsko nám bohužel nebyl přiznán, a tak hraniční střety především mezi námi a Polskem trvaly ještě několik let.

Ale přeskočme do období Mnichova. Od karlovarského sjezdu SdP se hromadily požadavky Němců. Je známo, že Hitler chtěl, aby byly pro nás, tedy i pro Beneše, nesplnitelné. Vzniklo několik plánů, které byly henleinovci okamžitě odmítány. Květnová mobilizace 1938 zabránila vojenskému řešení problému. Nacisté ustoupili, o to víc se ovšem snažili lhát o situaci v českém pohraničí a tak získat na svou stranu západní evropské mocnosti. Runcimanova mise je toho mimo jiné svědkem. Tlak na Beneše byl obrovský. Není pravdou, že květnová mobilizace byla akcí, která téměř vyvolala válku. To byl akt obrany, který válce dokonce zabránil.

Nečasova mise do Paříže byla sondáží. Prezident chtěl vědět, s čím může a nemůže počítat. Proto s »plánem«, s nímž Nečas do Paříže jel, vládu a pochopitelně ani parlament neseznámil. Mise Nečase v podstatě neměla žádný význam. Byl Berchtesgaden, Godesberg a Mnichované Chamberlain a Daladier. Smlouva s Francií byla roztrhána. To, co následovalo, známe, a že Beneš pod nátlakem především z hitlerovského Německa abdikoval, domnívaje se, že situace se jeho odchodem zklidní, což se ukázalo jako nepravda, je realita. Neměl na výběr. Bojovat jsme sice namísto odsouhlasení mnichovské dohody mohli – nevěděli jsme v té době ani o odporu německých generálů – ale nabízená pomoc Sovětského svazu, pokud bychom ji přijali a bylo to pravděpodobné, by nás postavila proti celému Západu. To také Beneš věděl. Domníval se však, že svou abdikací zachrání mnoho životů. Okupace však ukázala, že to pravda nebyla.

Jaroslav KOJZAR