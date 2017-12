Dobrá vůle nepřichází

S nadcházejícími svátky konce roku většinu Čechů, Moravanů, Slezanů i Slováků spojuje představa vánoční pohody. Pár dní svátečního klidu, které lze strávit pokud možno beze spěchu a shonu, v kruhu blízkých. Povětšinou sdílíme také tradici bilancování a novoročních předsevzetí, vyslovování očekávání a nadějí, které by měl a mohl s naším přičiněním naplnit alespoň rok příští. Troufám si tvrdit, že není mnoho těch, kdo by se chtěli sami z vlastního svobodného rozhodnutí těm dobrým tradicím a zvykům vzpírat. A přeji všem spoluobčanům, aby se jim jejich dobrá předsevzetí podařilo splnit a aby se jejich lidská přání naplnila v míře co možná nejvyšší.

Bylo by ale nepoctivé zapomínat v těchto dnech, že stejně jako léta minulá také konec letošního roku pro mnohé klid, bezpečí a sváteční pohodu nepřinese. V České republice jsou statisíce rodin ohrožovány exekucemi, žije u nás poměrně hodně lidí bez domova a zhruba milion lidí pod hranicí chudoby. Proto ani nad teplými polévkami vyvařovanými na náměstích, nad štědrovečerní večeří pro chudé a charitou, leckdy s přídavkem více či méně upřímného požehnání, nelze ohrnovat nos. Lidsky důstojné řešení to sice není. Je ale v českém kapitalismu životně nezbytné. A je jedno, zda se budou v posledních dnech roku jídla pro chudé a lidi v nouzi vařit a servírovat z nezištné obětavosti, nebo z politického či hraného flagelantství těch, kdo z pomoci potřebným vytěží nějaké ty mediální či jiné preference. Rozdávání teplého jídla nebo nabídnutí veřejných prostor a azylových lůžek ohroženým bezdomovcům, to je pro lidi vyřazované z té dnešní údajně prý nejlepší společnosti, v jaké jsme kdy žili, otázkou přežití.

Sluší se koncem roku přát pokoj lidem dobré vůle. Bohužel letošní rok přičiněním našich domácích jestřábů a jejich zahraničních vzorů a protektorů ani České republice, ani Evropě a světu více bezpečí nepřinesl. Naopak. Jen chudí duchem by v současné situaci mohli uvěřit tomu, že mnohamilionové migrační vlny padají shůry, že bída, rozvrat a války i ohniska teroru na územích obšťastňovaných ekonomickými zájmy nadnárodních korporací a »mírovými misemi« armád a teroristických služeb Spojených států a dalších členů NATO jsou náhodným jevem. Pokoj lidem a světu, přes všechno ujišťování o mírových úmyslech a humánních, demokratických záměrech militaristů a zbrojířů, nepřichází. Právě v důsledku jejich nenasytné a nenávistné politiky se bezpečnostní rizika zvyšují.

Pro nový rok tak není namístě uspokojení nad tím, že prý žijeme »v nejlepší době«. Pro změnu postavení českých chudých a všech podváděných a obelhávaných českých občanů, k zajištění bezpečí a míru nestačí jen vyvařovat chudinské polévky a dělat charitu nebo platit výpalné zemím, odkud přicházejí migranti. Je životně důležité zajímat se o to, kdo nás podvádí, obelhává, okrádá a kdo nás zatahuje do válečných dobrodružství, nové studené války v Evropě a do nákladných závodů ve zbrojení. Bez našeho přičinění pokoj lidem dobré vůle dán nebude a mír a život nikdo shůry nezajistí.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)