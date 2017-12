Ilustrační FOTO - Pixabay

Poněkud nesváteční rozjímání nad osudem Poldovky, někdejší kladenské chlouby

Poldovka definitivně končí, tato zpráva se dotkla převážné většiny starších občanů Kladna o okolí, vždyť téměř každá rodina byla nějak spojena s kladenskými hutěmi. Žili jsme s nimi, my starší jsme ještě znali rudou záři nad Kladnem, která se objevila při vylévání strusky na haldu, či při otevření Thomasových konventorů. Ten poslední skončil v roce 1975 na nádvoří Muzea Poldi v Bachrově vile. Vilu bývalého ředitele Pražsko-železářské společnosti jistě znáte z románu Marie Majerové, či filmu Siréna. Roku 1889 došlo k živelné bouři odporu dělnictva proti vedení huti právě kolem Bachrovny. »Krvavé Boží tělo«, tak vstoupilo do kladenských dějin.

Muzeum Poldi bylo pěkné, několikrát jsem tam vedla i různé návštěvy a byla hrdá na »svůj« podnik i město. Tady byla celá historie kladenského hutnictví, od počátků vzniku Vojtěšské huti 1885, ze které pak byla vytvořena Pražsko-železářská společnost (PŽS), která dobře prosperovala. Jeden z jejích ředitelů, K. Wittgenstein, posléze roku 1893 si založil samostatný závod, který pojmenoval po své manželce Leopoldině – Poldi i s ochrannou známkou, na které byl profil původně asi skutečné, leč nepříliš pohledné Poldi s hvězdou, ale za několik let byla již známka s onou krásnou Poldinkou, jak jsme ji znali, a kterou nosili s hrdostí, na svých dresech, kladenští sportovci, zejména hokejisté (i Jaromír Jágr).

Eva VLČKOVÁ, předsedkyně OV KSČM Kladno

Poldina huť byla zaměřena výhradně na výrobu ušlechtilých ocelí. Zaváděla moderní technologie do výroby, až v roce 1910 vznikla jedna z prvních nerezavějících ocelí světa – Poldi Anticorro. Hotové výrobky zahrnovaly širokou paletu nástrojů pro všechna odvětví průmyslu. Pobočky měla v mnoha zemích světa. Ve 30. letech vzrůstal její význam jako podniku důležitého pro obranu státu.

Za okupace obě kladenské hutě byly podřízeny potřebám říšskoněmeckého průmyslu. Výroba však klesala a byla mnohdy »nekvalitní«. Sabotážní akce, jako písek v ložiscích válcovacích stolic, nevhodné přísady do vsázek, skryté vady leteckých hřídelí atd. Proto také mnoho Poldováků bylo zatčeno, vězněno i popraveno.

Konkurenceschopnost trnem v oku

Na jaře 1946 se kladenské hutě sloučily a vytvořily Spojené ocelárny, národní podnik – SONP. Železárny PŽS byly přejmenovány, za účasti maršála I. S. Koněva, na Huť Koněv. SONP se úspěšně rozvíjely a s nimi i jejich sociální sféra – stavby prvních sídlišť, vlastní učňovské školství, předškolní dětská zařízení, rekreační a sportovní střediska. Dnes to zní jako pohádka, že jsme jako rodina jezdili v zimě na hory, v létě k vodě, děti na tábory, a to vše za pár korun. Rekreačních středisek mělo SONP celkem šest a další měly jednotlivé oblasti. Navíc byly výměnné rekreace a od ÚRO. Také dětských táborů bylo několik. Poslední, dobudované koncem 80. let, bylo luxusní RS Smilovice u Vltavy. To si ihned po mocenském převratu zabralo ministerstvo financí.