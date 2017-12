Ilustrační FOTO - Pixabay

Hudebníci hrají danzón, Caroline se ovívá

Caroline Salinasová se v okrových krajkových šatech a na vysokých podpatcích pomalu ovívá vějířem, zatímco hudebníci hrají danzón. To je hudební žánr a kubánský národní tanec, píše agentura AFP. Nejsme však v nočním klubu v Havaně, ale v Mexiku, kde danzón díky několika nadšencům znovu ožívá, zatímco ve své vlasti téměř vymizel. V této hudbě a tanci, který ji doprovází, se setkávají evropské a africké vlivy. Zrodily se na Kubě v 19. století.

Jako den zrodu danzónu se uvádí 1. leden 1879, kdy u příležitosti novoročního koncertu kubánský skladatel Miguel Faílde uvedl nový kousek nazvaný Las Alturas de Simpson, v němž se mísil francouzský kontratanec s latinskými rytmy. Tanec je velmi pomalý. Při pauze se žena koketně ovívá vějířem.

Tanečníci krouží po náměstí

V mexickém přístavu Veracruz v Mexickém zálivu se páry scházejí čtyřikrát týdně a krouží po hlavním náměstí, muži v měkkých kloboucích a ženy ve večerních šatech. »Danzón vás naučí držení těla a stylu, které jsou důležité jak pro ženu, tak pro muže. Danzón, to je elegance,« vysvětluje šestadvacetiletá Caroline Salinasová, pečlivě nalíčená a učesaná.

Mexičané oživili tradici, která na Kubě již téměř vymizela. »Kdyby Mexičané nepřijali danzón za důležitou součást své lidové kultury, byl by zanikl,« soudí Miguel Zamudio, ředitel Národního centra pro výzkum a propagaci danzónu ve Veracruzu. Danzón se dostal do Mexika krátce po svém zrodu. Nejprve se rozšířil na poloostrov Yucatán ležící proti Kubě, pak do státu Veracruz. Nakonec dobyl celé Mexiko, kde zažil největší slávu díky filmům ze 40. let minulého století.

Inspirace tancem

Danzónem se inspirovali hudební skladatelé, například Arturo Márquez, jehož skladbu Danzón č. 2 hrají významné symfonické orchestry po celém světě.

Ve Veracruzu se zachoval originální styl, zatímco jinde v Mexiku danzón směřoval k jiným žánrům, vysvětluje Miguel Zamudio. Třeba v mexické metropoli México City si jeho milovníci přidali akrobatické prvky. Nezměnila se však pauza při refrénech, kdy žena rozloží svůj vějíř. »Kolem pauzy je mnoho legend: říká se, že to je chvíle, kdy se lidé do sebe zamilují, nebo že se při ní Kubánci v době revoluce mezi sebou domlouvali,« říká Miguel.

Láska v rytmu

Na Kubě se prý začal danzón vytrácet po nástupu Fidela Castra k moci v roce 1959. Hrstka jeho stárnoucích milovníků však dodnes udržuje tradici. Jedním z nich je Oscar Peñader, jemuž tu říkají profesor. Pravidelně navštěvuje klub Arroyo Naranjo v kubánské metropoli Havaně, kde se tančí dvě neděle za měsíc. Peñaderovi se nelíbí, že v klubu převládá salsa. »Zájem o danzón hodně upadl. Je to škoda. Potřebujeme skupiny, které by danzón tančily, a hudebníky, kteří by ho dobře hráli,« soudí. Jakmile muzikanti spustí danzón, vzápětí dvaadevadesátiletý stařec odloží hůl a jde na parket. K obdivovatelům danzónu patří i čtyřiasedmdesátiletá Lazara Genesová a třiasedmdesátiletý Claudio Hernández. Před patnácti lety se při danzónu do sebe zamilovali.

Ethiel Fernández Faílde, pravnuk zakladatele žánru, chce tradici zachovat. Hraje danzón se svou skupinou, zvláště na každoročním festivalu u příležitosti zrodu žánru v kubánském městě Matanzas. Doufá, že mladá generace, v současnosti posedlá reggaetonem, jednou danzón znovu objeví. »V Mexiku se danzón provozuje denně. Na Kubě nic takového nemáme,« říká, ale neztrácí naději.

(ava, čtk)