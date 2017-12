Rozhovor Haló novin s Cosme Radou, mexickým fotografem

Mexičtí novináři se bojí o život

Jste u nás poprvé? Jak dlouho se zdržíte v Evropě?

Ano, v Evropě jsem nikdy předtím nebyl. Budu tady tři měsíce a navštívím tři evropské země. Začal jsem v České republice, poté odletím do Itálie a svůj pobyt zakončím v Chorvatsku. Tam skončí celý můj tříměsíční projekt.

Můžete jej přiblížit čtenářům?

Samozřejmě. Jedná se o projekt, který má pochopitelně blízko k fotografii, ale také k tanci a divadlu. Tématem projektu je poušť, konkrétně Sonorská poušť nebo krátce Sonora. Jedná se o rozsáhlou severoamerickou poušť, jejíž jedna část se nachází na území Spojených států amerických a druhá na území Spojených států mexických. V poušti je k nalezení mimo jiné celá řada unikátních rostlin a živočichů, jako například kaktus Saguaro. Výsledným produktem jsou fotografie z této mexické pouště, které nyní vystavuji v Praze.

Výstava má zvláštní název, proč právě tento?

Pojmenoval jsem ji Alfadialekty času a jejím tématem je zmíněná Sonora a její tajemné vlivy. Existují totiž určité vzorce, neboli druhy frekvencí, které se samy o sobě stávají jazykem, znakem vzájemné komunikace mezi hmotným a nehmotným, fungují jako jakýsi informační kanál. Tyto vzorce se objevují díky určitým fyzikálním jevům nebo pod vlivem času, zejména pokud nějaká síla nebo nashromážděná energie mezi zmíněnými prvky neustále vytváří spojení, jež je podřízeno strukturálně geometrickým a originálně přirozeným formám, které tím dostávají harmonický řád. Tyto vzorce se dle mého názoru objevují právě v mexických pouštích, které fotím a poté vystavuji v galeriích. Sonora je jednou z nich. Vnitřní život těchto pouští mě inspiruje.

Mohl byste uvést příklady těchto vzorců?

Jsou to třeba mozkové vlny, čili elektromagnetické frekvence »alfa«, které například náš mozek vydává při vstupu do stavu relaxace a které předcházejí jasnovidnosti, zamyšlení či estetickému vnímání i tvůrčí vizi naší lidské mysli. Uvedené kmitočty nastiňují tvarem svého vlnění specifický repetitivní jazyk, vznikající na základě zpomaleného rytmu, tedy při stavech klidu, zaznamenatelný a vykreslený na elektroencefalogramu.

Jak to souvisí s pražskou výstavou?

Tento klid, který vyvolávají emise uvedených vln a vzorců duševních informací, jsou hlavní charakteristikou Sonorské pouště. To jsou totiž ta místa, kde se pohybuji a fotím. V jejích dunách a písečných oblastech se po tisíce let rozprostírá podle mého názoru letargie času a samotný vítr se ve svém opakovaném skluzu po písku postupně zformoval do tvaru frekvenčního systému, jenž svým projevem vytváří jedinečný jazyk. Nepřetržitě ho transformuje a obnovuje tak mezi dunami dialekt, který se zdá být zakódován, jako kdyby šlo o ony myšlenkové vlny »alfa«, ovšem vlny typické pro samotnou poušť, která skrze zvýšenou sílu větru i jeho pohyb hledá a snaží se o komunikaci s naším lidským myšlením, a vytváří tak vazbu, jež přináší a udržuje vizuální vjem harmonicky se shodující s jemností jejich forem, odhalujíc tak svoje tajemství ukryté v čase. Tak Sonoru vnímám já. Moje fotografie jsou toho důkazem.

Děkuji za pozoruhodné vysvětlení. Vraťme se nyní do praktického života. Jsou drogy stále velkým problémem Mexika?

Bohužel ano, drogy, to je velký problém naší země. Když jsem pracoval pro deník Cuarto Oscuro, fotil jsem v ulicích právě drogové dealery a vše ostatní, co s touto problematikou souvisí. Dá rozum, že to bylo velmi nebezpečné, právě tohle dokumentovat. Kolikrát jsem se bál o holý život. Nicméně fotky, které jsem nafotil, byly velmi dobře prodejné. Byly žádané a deník byl spokojený.

Jste původní profesí novinář?

Zpočátku jsem jím byl. Začal jsem pracovat v roce 2005 jako novinář, konkrétně v mexickém deníku La Jornada. Tam jsem pracoval pět let a poté jsem se přestěhoval do hlavního města Mexico City a pracoval jako fotograf pro zmíněný deník Cuarto Oscuro, což je jedna z největších novinářských agentur v naší zemi, která prodává fotografie dalším redakcím po celé zemi.

Co jste fotil?

Zpočátku život v ulicích Mexiko City, ale poté agentura potřebovala stále více fotografií jiného žánru, tak jsem začal fotit více fotky vhodné do dokumentů. Poslední čtyři roky jsem fotil také politickou scénu, a to přímo v prostorách našeho parlamentu. Rozvíjel jsem se jako fotograf ale i v dalších směrech. Začal jsem totiž spolupracovat s uměleckými galeriemi v Mexico City a fotil fotky vhodné právě pro galerie. Proto nyní můžu vystavovat onu Sonorskou poušť i v Latin Art Gallery v Praze, a to až do 7. ledna. Mám z toho radost.

Být novinářem v Mexiku je stále o život?

Máte bohužel pravdu. Novináři v Mexiku skutečně nemají ustláno na růžích. Samotná mexická vláda není nakloněna tomu, aby novináři a fotografové dokumentovali narkomafii a vše, co s drogami a jejich obchodem souvisí. Samotní drogoví mafiáni pochopitelně také ne. Vláda však, dle mého názoru, doslova kryje narkomafii v zemi!

Měl jsem několik kolegů novinářů, kteří už bohužel nežijí. A byli to relativně mladí lidé. A také mnoho těch, kteří byli třeba při demonstracích zraněni. Být novinářem v Mexiku, skutečně není žádná legrace. Vždyť existují i útoky na samotné redakce deníků a časopisů, výhrůžky jsou na denním pořádku. Mexiko má prostě trend neukazovat pravdu, neukazovat světu fakt, že je tato země velmi nebezpečná, plná korupce, drog a podvodů. Jedná se o jakousi vládní narkopolitiku, která potlačuje a brzdí novinářskou práci, jež není pro zkorumpované politiky a drogové mafiány vítaná. Slušně řečeno.

Prý existují i speciální novinářské obranné kurzy?

Ano. Jsou to novinářské kurzy, ve kterých se učí, jak by se měli novináři chovat ve válečných zónách, při určitých konfliktech s narkomafií, ale i při demonstracích, sociálních bouřích a podobně. Že by měli mít na hlavě helmu, na sobě neprůstřelnou vestu, v kapse obranný plyn, aby měli možnost se bránit, když přijde konfliktní situace.

Je Mexiko nebezpečnou zemí pro cestovatele?

Domnívám se, že pro turisty, kteří budou ubytováni v hotelových rezortech, není Mexiko nebezpečnou zemí, pokud budeme uvažovat v latinskoamerických reáliích. Moje země je - bohužel - nebezpečná především pro její vlastní obyvatele.

