Na žádné správné oslavě nesmí chybět dort…

Dvacet let dodávání sebevědomí

Někdo má ve dvaceti letech poměrně jasnou představu, jakým směrem se dále bude ubírat, jiný zase trochu tápe. Oslavy spojené s tímto životním jubileem bývají ale většinou všechny dosti divoké. A jak svoji dvacítku oslavila nejvyhlášenější klinika plastické chirurgie Esthé?

Lékaři z jedné z nejvyhledávanějších klinik estetické medicíny příliš času na oslavy nemají a je téměř zázrak, potkat je všechny pohromadě. Operace, přednášky, konzultace, české i mezinárodní konference a semináře. Nejenže jsou velmi zaneprázdnění. Jsou také ve svém oboru velmi úspěšní. A k úspěchu pomáhají i svým klientům. »Když má člověk nějaký handicap, tak ho to brzdí v jeho rozvoji. Tím, že ho toho handicapu zbavíme, tak ho to strašně nakopne. Nejen, že vytváříme cestu k úspěchu a dodáváme sebevědomí, ale také vracíme do života nebo mu vytváříme perspektivu,« vysvětlil zakladatel kliniky a vedoucí lékař Jan Měšťák, v čem vidí největší přínos oboru plastické chirurgie. Shodují se s ním i jeho kolegové Libor Kment, Karel Urban a Ondřej Měšťák.

Jeho slova potvrdila i kamarádka Tereza Maxová: »Plastická operace může být životně důležitá a může pomoci získat lidem sebevědomí po úrazech či vážných onkologických onemocněních. Proto si vážím práce nejen pana docenta Měšťáka, ale všech jeho kolegů.«

Muzikálová zpěvačka Michaela Gemrotová, která zde sama před dvěma lety podstoupila zákrok, také souhlasí: »Pokud jde o dobře a dlouhodobě zváženou operaci, přijde obrovská radost a svým způsobem úleva. Vyřeší se třeba i psychický problém. Žena se stane sebevědomější

Bez krásných dam to nejde…

Večírek na oslavu dvaceti let od založení kliniky se konal v luxusní restauraci SOHO. Kromě rodiny, přátel a známých osobností přišli i kolegové z branže. Skoro každý plastický chirurg totiž právě v Esthé začínal. Bez krásných dam by byl ovšem každý večírek tak trochu nudný. Tento si, mimo jiných, nenechaly ujít Tereza Budková, Monika Leová, Tereza Maxová, Denisa Jeřábková, Lucie Kovandová, Elis Ochmanová, Helena Vondráčková, Aneta Vignerová, Nikola Buranská, manželé Adamcovi nebo Miloš Zapletal.

Některé dámy jsme vyzpovídali, jaká byla oslava, kterou si v životě nejvíce užily. »Průběh těch nejlepších si nepamatuju. Já si to pak užívám až následující den. Je to vždycky stejné - pobyt na lůžku a v bezpečné vzdálenosti plastová nádoba,« přiznala moderátorka Štěpánka Duchková.

Nejznámější česká lékárnice, maminka a modelka Jana Doleželová naopak přesně věděla, která byla ta »nej«. »Největší oslava byla po obhajobě doktorátu. Měla jsem totiž dobrý pocit ze zúročení několikaleté práce, takže mě zaplavila lehkost a s radostí jsem se pustila do zasloužené oslavy.«

