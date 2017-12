Ilustrační FOTO - Pixabay

Rýma a jiné vánoční neduhy

Před vánočními svátky i během nich tradičně (alespoň u nás doma) »řádí« rýma i rýmička (to u dětí) a jiné lehčí i těžší virózy. Otravný je kašel, který brání klidnému spaní a po bytě pak chodí »mátohy« s kruhy pod očima. A to bez ohledu na věk – od dvou do sedmdesáti i více let. Nálady nepřidá ani představa, že svátky prožijeme s kapesníkem v ruce a s nudlí u nosu. Navíc s vizí očekávaných volných dní.

Ano, zítra je Štědrý den, poslední šance nakoupit v lékárně »záchranné« prostředky, pokud bydlíte ve větším městě či poblíž něho. I naše babičky a maminky se musely se zimními neduhy srovnat, zejména při počasí, které zimu připomíná jen podle kalendáře. Svátky – nesvátky. Volat kvůli rýmě či jinému nepříjemnému onemocnění, které přímo neohrožuje život lékařskou pohotovost je sice možné, ale někdy až trapné. Ostatně babičky s každou »blbostí« k lékaři nechodily a ani ho nevolaly na pomoc. Ano, nejlepší je zalézt do postele, popíjet horký čaj s medem a citronem (obé přidávejte až po mírném vychladnutí čaje, tak si zachovají všechny účinné látky), nechat se obskakovat a hýčkat zdravějšími bližními, a dva tři dni vypotit. Ale komu se chtělo svátky proležet?

Snad proto používaly řadu starých i novějších ozdravných triků. Nechávaly nás kloktat vlažnou vodu se solí (na sklenici vody stačí sůl na špičce nože), nos »protáhnout« solnou sprchou, což bylo a je snad jen pro silnější nátury. Tři lžíce soli rozpusťte ve dvou hrncích vlažné vody. Roztok nalijte do mísy, ponořte do něj nos, zacpěte si jednu nosní dírku, druhou ho »natáhněte«. Totéž opakujte druhou nosní dírku. Slaná voda uvolní hlen nahromaděný v nosních dutinách, proto mějte k ruce starší plenu, kapesník asi stačit nebude.

Mnohem příjemnější je inhalování páry z roztoku horké slané vody. V litru vroucí vody rozpusťte tři až pět lžic soli, nakloňte se nad vodu, hlavu zakryjte ručníkem a dýchejte. A dýchejte… Cílem je uvolnit nosní dutiny. Bábinky přidávaly i francovku, anebo doma připravený olej z borovice či smrku (dnes a zítra ho ještě můžete koupit v drogérii, možná i v lékárně).

Na ucpaný nos, když se rýma ne a ne spustit, zkuste křen s medem. Hrnek jemně (!) nastrouhaného křenu smíchejte se třemi lžícemi medu. A třikrát až pětkrát denně si dejte po kávové lžičce. Bude se vám lépe dýchat, a také snáze odkašlávat. Tak praví babičky, které věděly, že rýma se nedá vyléčit.

Pokud nás sledujete pravidelně, víte, jak si vážíme šťávy z cibule smíchané s medem. Oloupanou cibuli jemně pokrájejte, smíchejte s medem a v chladu nechte několik (alespoň 12) hodin »dojít«. Znovu promíchejte a po lžičkách pojídejte celý den. Některé babičky však dávaly nemocným lžíci této »dobroty« ráno a večer. A dětem ji přidávaly do osvědčených bylinkových čajů. Výborné proti kašli i na uvolnění hlenů.

Výborná je šalvěj. Je to ostatně skvělé koření, které je dobré mít doma například k přípravě ryb nebo pečených mas. Má dezinfekční účinky, pozitivně působí na zánět nosohltanu. Babičky vývar šalvěje (lžíce sušené šalvěje zalité hrnkem horké vody, po 15 minutách přecedit) používaly i k desinfekci ústní dutiny při zánětech dásní a jiných »trapičů« v ústech (léčily tak například afty). Pro lepší účinek dospělým přidávaly pokrájený stroužek česneku a dva tři hřebíčky. Vypláchnout ústa a vyplivnout…

Na kašel je dobrý i bylinkový čaj. Do větší nádoby dejte po lžíci sušeného květu lípy, listů jitrocele, květu černého bezu a drcených sušených šípků, zalijte litrem vroucí vody, po 15 minutách přeceďte, přidejte lžíci či dvě medu a popíjejte. To ale musíte sušené bylinky mít doma, o svátcích je nepořídíte…

Za perlu mezi »babskými« radami považujeme citron do nosu, do každé dírky ráno a večer dvě kapky citronové šťávy. Nejlépe v čase, kdy se vaše rýma »rozjíždí«. Kdo tuto metodu zkusil, ví, že je vhodná pro silné a otrlé povahy.

Na kašel je dobrý sirup z černé ředkve. Dá se ještě koupit, ale ji máte doma (což je málo pravděpodobné) ředkev oloupejte, nastrouhejte, zasypte cukrem a nechte několik hodin v míse, aby pustila šťávu. Chutná prý především dětem – ráno večer před spaním dejte malým »kašlálkům« po polévkové lžíci sladké šťávy.

Pokud hledáte lék na skoro všechny neduhy, včetně nachlazení, rýmy a kašle, vsaďte na česnek. Jedna z »babských« rad doporučuje rozmačkat dvě středně velké oloupané hlavičky česneku (dvacet stroužků), přidat k nim šťávu ze dvou citronů, čtyři lžíce medu a sklenici vychladlé převařené vody. Nechte dva dni odstát a pojídejte třikrát denně po lžičce. Ano, je to síla, ale pro nás, přátele kvalitního česneku, pochoutka. Pokud jíte stroužek či dva syrového česneku každý den, Vánoce prožijete v klidu, bez kašle a rýmy. Česnek posiluje imunitu a nemoci nemají šanci. Zapomeňte však na sváteční líbání pod jmelím. Vůně česneku potěší jen opravdové znalce…

Budete však zdraví a svátků si užijete s vědomím, že moudrost našich babiček a maminek nemá chybu.

(jan)