Mrcha Montespan v Angelice Divadla Broadway

Mírumilovná Lucia Jagerčíková

Osmadvacetiletá Lucia Jagerčíková je rodačka ze slovenského Brezna, ale dnes už pražská muzikálová stálice. Zdaleka však není k vidění jen v muzikálech. Na Slovensku je známá z TV seriálů, zahrála si po boku opravdových veličin v kouscích jako Odsúdené, Búrlivé víno, Gympel, Ordinácia v Ružovej záhrade či ZOO. Stejně tak si může považovat účinkování v českých verzích klasických světových muzikálů jako West Side Story, Cabaret, Zpívání v dešti či Footloose. Vidět ji ale můžete i v Divadle Hybernia v klasickém rodinném muzikálu Ferda Mravenec jako Kudlanku, minulý týden měla tamtéž derniéru Škorpíkova Antoinetta. Brzy se v Hybernii ale zabydlí pro změnu Shrek...

Narodila jste se na Slovensku, vystudovala ale Mekku muzikálového herectví - JAMU v Brně. A než jste zakotvila v Praze, procestovala jste nejen s muzikály celou ČR, domů se vracela točit hlavně seriály. Kam vás to táhne po všech těch tisícovkách kilometrů nejvíc?

Kudlanka z Ferdy Mravence Divadla Hybernia

Tam, kde jsou dobří lidé, má rodina a dobré divadlo (úsměv). Cítím se doma všude.

Hodně umělců si přivydělává seriály, ale zajímavé je, že ač patříte ke slovenským divám v Praze, tak seriály zatím máte na kontě výhradně slovenské?

Popravdě jsem se zatím do toho u vás nehrnula, jelikož jsem nevěřila své češtině. Ale práce před kamerou mě baví. Ve slovenčině se mi hrávalo lépe, civilní herectví je pro mě v rodném jazyce jednodušší. Ale už jsem začala i moderovat a občas dabovat v češtině, takže strach pomalu ustupuje.

Pamatuji si vás právě z vaší muzikálové premiéry na Hluboké, kde jste se pod otevřeným nebem vyřádila jako americká komtesa Adéla v pro mě nejdokonalejším původním českém muzikále - Casanovovi. Ani jsem netušil, že to byla vaše první štace, přitom za dalších pět let máte už dokonale dlouhý seznam velmi zajímavých rolí. Vzpomínáte přesto v této konkurenci na Casanovu?

To víte, že ano. Poznala jsem tam skvělé lidi, byla jsem vděčná oběma pánům Bartákům i Zdeňku Piklovi. A vůbec, »poprvé« je »poprvé«. Navždy to pro mne zůstane výjimečným zážitkem.

Zaujaly mě některé scény ve výčtu vašich příležitostí. Jako Divadlo na Orlí, nebo jsem netušil, že se klasické muzikály hrají v Městském divadle v Mostě. Prozradíte o nich něco víc?

Ano, Divadlo na Orlí byla nově postavená budova pro hudební žánry JAMU. A Městské divadlo v Mostě - ačkoli tam jenom hostuji, se stalo mým domovem, kde jsem si odehrála zatím celkem dost velkých rolí a spoustu se toho naučila. Zkušenost na tak obrovském jevišti je prostě k nezaplacení.

I některé tituly zní zajímavě. Miluju Pokrevní bratry, ale o Pokrevních sestrách slyším prvně v životě...?

Ano, je to původní muzikál od Daniela Fikejze, libreto napsala Pavlína Hogard. Velmi nekonvenční dílo o Marii Stuartovně a Alžbětě. O boji mezi mocí a srdcem, ženskostí a egem. Já jsem hrála Marii.

V Semaforu jste si jistě užila Bradburyho sci-fi muzikál »2116«, ale hrála jste i v titulu »1913« či ve Světě včerejška v Brně. Tady bych taky prosil o srovnání.

Musím říct, že mezi moje srdcovky patří právě alternativnější divadlo, i když se živým orchestrem. Svět včerejška je pro mě vnitřně nejsilnějším odkazem. Hrála jsem Stefana Zweiga. Dílo 1913 jsme hráli v Divadle v Dlouhé, čímž se mi splnil další sen. Hrát po boku mého ženského hereckého vzoru Helenky Dvořákové, to byl zážitek. A Bradbury patří taky k dílům, které mají velký přesah. Ještě minulý rok bylo pro mě opravdu sci-fi hrát robotku, která není rozeznatelná od lidí, ale dnes, když vidím robotku Sophii, vím, že Bradbury je už nyní vlastně realita. Snad se nenaplní vše (z toho, co v jeho muzikálu 2116 předpovídá)...

Také jste hrála v titulu Co zbylo z anděla. Cítíte se být víc andělem či čertem? Při vašem slovenském temperamentu na jevišti bych vás tipoval spíš na to druhé. Nebo něco mezi. Jako to máte vy sama?

Jak se říká: anděl s ďáblem v těle, to u mě neplatí. Působím spíš jako ďáblík, ale myslím, doufám, že jím nejsem (smích).

Když se vrátíme k Romeovi a Julii - vaše hraběnky Monteková i Capuletová jsou také nezapomenutelné. Kde podle vás měl tenhle přepis francouzského originálu větší koule. V Bratislavě či v Praze?

Obě inscenace byly a jsou nádherné. Každá jiným způsobem. Nelze to srovnat. Ale čtenáře mohu pozvat. Na Slovensku, na bratislavské Nové scéně, Romea a Julii pořád hrajeme!

Zaujalo mne také, že jste před třemi lety dostala šanci učit Muzikálovou jevištní praxi na slavné KJJ. To bylo docela brzo po dvou letech od muzikálové premiéry. Jak k tomu přišlo, kde si vás všimli?

Když se vedoucí stala Yvona Balašová, která mě na JAMU učila, tak mě oslovila dle své »intuice«? Ale došlo k tomu i na doporučení mé profesorky, herečky Jany Janěkové.

Jste na KJJ doposud? Jak se vám pracovalo/pracuje po boku profesora Eduarda Klezly například?

Ano, jsem. Dal mi volnost a důvěru v učení hlavního oboru. Jsem moc ráda. Konzervatoř Jaroslava Ježka je skutečně pojem.

Jak se chystáte na vánoční svátky. Kde budete zítra? S nejbližšími na Slovensku?

Moji rodiče se za mnou stihli přestěhovat do Prahy. Takže budu s nimi, no a pak pojedu za přítelem (úsměv).

Co pro vás znamenají Vánoce? Nákupní horečku asi ne, že? Pro někoho, kdo si zahrál v řadě úžasných intelektuálních kusů...

(Smích). My doma máme už pár let tradici, že si nekupujeme dárky, i když máme občas nutkání to porušit..., ale zatím se nám daří a musím říct, že od té chvíle, co jsme to začali praktikovat, prožívám nejkrásnější Vánoce!

Jaké máte pracovní i jiné plány do roku 2018, roku 100. výročí založení Československa? Uvidíme vás třeba také v nějaké naší televizi?

V únoru nás čeká premiéra muzikálu Tick Tick Boom v pražském Divadle Na Prádle, komorní titul jen o třech lidech a živé hudbě - na to se moc těším. V dubnu Shrek v Hybernii a pak maturitní představení Balada pro Banditu. V televizi nevím, ale v kinech bude v lednu premiéra filmu Filipa Renče Zoufalé ženy dělají zoufalé činy, kde mám malou roličku.

Tak třeba tím nastane průlom, gratulujeme. A jakou v příštím roce plánujete dovolenou - kde a jak vlastně relaxujete, když zrovna nebrázdíte naši bývalou federaci křížem krážem?

Já radši neplánuji nic (smích).

Tak nám alespoň prozraďte nějaký váš životní cíl...

Cíl takhle pár slovy asi neumím napsat - jen bych chtěla, aby cesta k čemukoli byla mírumilovná a abych v ní vždy viděla smysl.

Roman JANOUCH

FOTO - Martin J. POLÁK (2) a Marián JUSKANIN