Ilustrační FOTO - Pixabay

Katalánští separatisté vyhráli, jsou ale oslabení

Den po ostře sledovaných volbách v Katalánsku, v nichž si separatistické strany udržely absolutní většinu v místním parlamentu, se zdá, že řešení katalánského konfliktu je stále v nedohlednu.

Lídr nejsilnější separatistické strany Carles Puigdemont opět vyzval španělského premiéra Mariana Rajoye k dialogu. A Rajoy znovu řekl, že španělská vláda je otevřena jednání pouze v rámci zákona a ústavy.

Kontroverzní pravicový španělský premiér novináře rovněž upozornil, že separatistické strany při čtvrtečním hlasování sice získaly absolutní většinu, ale menší než měly po volbách v roce 2015. A v tom jediném má pravdu… »Nikdo nemůže mluvit jménem Katalánska, když nemá podporu celého regionu. Po volbách je evidentní, že Katalánsko není jednotné, ale pluralitní,« řekl také Rajoy.

Katalánský expremiér Puigdemont, jehož vládu koncem října Madrid odvolal kvůli snahám o nezávislost a který je nyní v Bruselu, vybídl španělského premiéra ke schůzce v Bruselu či jinde v Evropské unii kromě Španělska. Tam totiž Puigdemontovi hrozí zatčení kvůli obvinění ze vzpoury. Rajoy na nabídku reagoval vyhýbavě. »Pokud bych se s někým měl sejít, tak s tím, kdo vyhrál volby, a to je paní (Inés) Arrimadasová,« řekl s odkazem na šéfku promadridské strany Ciutadans, která v katalánském parlamentu získala nejvíce křesel (37).

Na naléhání novinářů Rajoy řekl, že bude mluvit s tím, kdo bude vykonávat úřad katalánského premiéra, bude zvolen, »ujme se úřadu a bude se nacházet v takových podmínkách, že s ním bude možné mluvit«. Dodal ovšem cynicky, že situace nezávisí na volbách, ale na rozhodnutí justice. V případě návratu Puigdemonta do země by totiž bylo na soudci, zda na něj uvalí vazbu…

Tři separatistické strany získaly v katalánském parlamentu 70 ze 135 křesel. Tento výsledek je velkou ranou pro španělskou vládu, i když oproti roku 2015 je to pro separatisty pokles o dva mandáty. Madrid nicméně volby vyhlásil v naději, že separatisté většinu ztratí.

Rajoyovi lidovci navíc zaznamenali nejhorší výsledek v posledních letech – v katalánském parlamentu obsadí jen tři křesla oproti dřívějším jedenácti.

Katalánské volby se zapsaly do historie rekordní účastí, která byla podle údajů ministerstva vnitra největší ze všech voleb (místních, regionálních či parlamentních) za čtyři dekády (relativně) demokratického Španělska. K volebním urnám přišlo ve čtvrtek 82 % z celkem 5,5 milionu katalánských voličů!

Volby byly výjimečné i tím, že je vyhlásila španělská, nikoli katalánská vláda. Učinila tak po převzetí přímé správy Katalánska koncem října. Premiér Rajoy uvedl, že tato správa skončí podle původního rozhodnutí tehdy, až bude mít Katalánsko novou vládu. Nový katalánský parlament má zasednout do 20 pracovních dnů od voleb. Poté má jeho vedení do deseti pracovních dnů navrhnout parlamentu kandidáta na premiéra.

Jednání o vládě zřejmě nebudou jednoduchá, ale experti očekávají, že separatisté se nakonec shodnou. V jejich táboře panovaly v posledních týdnech rozpory. Dvě hlavní strany – Puigdemontova koalice Společně pro Katalánsko (JxCat) a Republikánská levice Katalánska (ERC) Oriola Junquerase, který je stále ve vazbě, se přely mj. o osobu budoucího premiéra. Šéfka ERC Marta Rovira prohlásila, že Puigdemont má plnou podporu její strany. »Budeme respektovat to, co rozhodli občané,« uvedla Rovira. ERC původně podle průzkumů vypadala jako jasný vítěz voleb, nakonec získala o dvě křesla méně než koalice JxCat a skončila až bronzová. Problémem pro separatisty nicméně může být to, že řada jejich zvolených poslanců je buď v pozici politických vězňů španělského režimu, nebo je v exilu – takže nebudou moci hlasovat…

Ve spise i »Pep« Guardiola

Ve vyšetřovacím spisu španělské policie pro soudce nejvyššího soudu, který vyšetřuje katalánské vedení kvůli obvinění ze vzpoury, se objevilo i jméno slavného fotbalisty Josepa Guardioly. Tento nynější trenér týmu Manchester City a dřívější hráč FC Barcelona je ve spisu zmiňován kvůli svému projevu na demonstraci z letošního června, kterou pořádali katalánští separatisté.

Novou zprávu od španělské policie, z níž dnes citují španělská média, si vyžádal soudce Nejvyššího soudu Pablo Llarena, který vyšetřuje Madridem sesazenou katalánskou vládu a vedení bývalého katalánského parlamentu kvůli jejich snahám o nezávislost.

Policie do zprávy směšně zahrnula jako důkaz organizovaného plánu na odtržení Katalánska od Španělska nově i několik poklidných demonstrací, včetně každoročních oslav národního svátku Den Katalánska (11. září).

Guardiolu konkrétně ve spisu jmenuje kvůli demonstraci z letošního 11. června, na níž fotbalový trenér přečetl manifest. »Jsme tady, abychom ukázali, že 1. října si v referendu zvolíme svou budoucnost. Budeme volit, i když to španělský stát nechce,« prohlásil tehdy Guardiola. »A nyní, když nám náš demokratický hlas chtějí upřít, tím spíše půjdeme k urnám,« uvedl také jeden z nejlepších fotbalistů a trenérů své generace.

Josep »Pep« Guardiola kritizoval Madrid za to, že bránil Kataláncům v referendu o nezávislosti, které španělská ústava neumožňuje. Po jeho konání fotbalista také ostře vystoupil proti zásahu španělské policie, která násilím bránila lidem v hlasování. Kritizoval i zatčení dvou katalánských aktivistů Jordiho Sáncheze a Jordiho Cuixarta, kteří jsou ve vazbě kvůli organizování zářijové demonstrace už od poloviny října, a zatčení katalánských exministrů, z nichž dva setrvávají ve vězení od začátku listopadu.

Jako projev solidarity s uvězněnými Katalánci nosí Guardiola na oblečení i během zápasů Manchesteru City žlutou stužku. »Jestli mě UEFA, FIFA či liga chtějí pokutovat za to, že nosím žlutou stužku, tak do toho. Ale oni, speciálně Jordiové, jsou ve vězení jen za to, že chtěli volit. Za mříže by se měl člověk dostat jen tehdy, když udělá něco vážného,« řekl nedávno podle ČTK novinářům nebojácně sympaťák Guardiola…

(rj)