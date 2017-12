Krásné (pokud možno tradiční) Vánoce!

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce – říkává se. A doufám, že u většiny rodin tomu tak opravdu i je. Jsou však tací, kdo zůstávají sami a nemají s kým sdílet magickou štědrodenní atmosféru. Pak také ti, kdo se nemohou plně radovat, protože je tíží špatná sociální, finanční, či dokonce zdravotní situace.

Každoročně jsme bombardováni stovkami a tisíci reklam, a to mnohdy už od počátku října. Zákazníku, kup právě tohle, protože přesně to, co já ti nabízím, nutně potřebuješ. Cena je samozřejmě výhodná, ačkoli ve skutečnosti je (ne)nápadně předvánočně vyšponovaná.

Místo klidu a pohody, kterou mi vždy symbolizovala adventní procházka starou Prahou s voňavým svařáčkem v ruce a finální koupí té nejpřipálenější, ale o to chutnější václavské klobásy, kdy člověk po tom celoročním shonu na chvíli vypne nastražené buňky mozkové a z beder shodí veškeré starosti, je najednou ten předvánoční čas nějak pokřivený. Všude je plno lidí, obchody i ulice praskají ve švech. Každý někam spěchá – a pokud se chcete probít na Staroměstské náměstí, potřebujete k tomu nejen tvrdé lokty, ale i koňskou dávku trpělivosti. Z pohodové procházky se rázem stává stresuplná bitva vprostřed davů.

A pak ti Santa Clausové! Všude, kam se podíváš. Vždyť i v české verzi písně Rolničky nahradil »Santa« Dědu Mráze! Ne, nechci propagovat ruské tradice, ale spíše litovat, že klasický český Ježíšek to má těžké, když musí bojovat s cizáckou konkurencí, uměle dosazenou do našich končin. Má smůlu, protože vlastně nikdo neví, jak vypadá. Ale o to více si jej, a celé naše klasické vánoční tradice, musíme střežit v srdcích a myslích před invazí z angloamerického světa. Aby Santa je úchyl, Santa má bráchu či podobné filmové »skvosty«, jimiž jsme o Vánocích krmeni, nevytlačily klasické české princezny, čerty, s nimiž nejsou žerty, či oslíky, kteří se tak krásně otřásají. Duch českých Vánoc bychom si měli chránit, protože jsou přece naše.

Přál bych nám všem, abychom se ve smyslu českých tradic a obyčejů sešli u ozdobeného stromku. Abychom se zastavili a uvědomili si, že vánoční svátky jsou hlavně o tom, že můžeme být s našimi blízkými. S těmi, jež máme rádi. To žádné velké dary, ke kterým nás dnešní konzumní pojetí Vánoc vybízí a kvůli nimž se tisíce rodin každoročně vrhají do dluhové pasti, nenahradí.

Užijte si příští dny, milí čtenáři. Otevřete svá srdce nejen těm nejbližším, ale i onomu tradičnímu nekomerčnímu duchu prosincových svátků. Mějte se co nejlépe. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti - to vám přeji jménem celého kolektivu našeho deníku i ostatních zaměstnanců akciové společnosti Futura.

Petr KOJZAR, generální ředitel Futura, a. s., a šéfredaktor Haló novin