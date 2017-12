Proč jsme se zdrželi hlasování?

Velmi mě překvapilo, že Česká republika ve čtvrtečním hlasování ve Valném shromáždění OSN společně s třiceti čtyřmi dalšími státy alibisticky nedokázala vyjádřit nějaký názor, přičemž většina členů Evropské unie své záporné stanovisko vyjádřila. Šlo o odmítnutí amerického rozhodnutí o přesunu jejich ambasády do Jeruzaléma, které vyvolalo mnoho problémů na Blízkém východě a může mít nedozírné následky v dalším zdejším vývoji. Uvědomme si, že to, aby Jeruzalém byl hlavním městem, si nárokují i Palestinci. K eskalaci zdejšího napětí může sloužit každá nedomyšlená maličkost a příklon pouze k jednomu řešení nemůže skončit jinak než dalšími střety. Přičemž, jak známo, OSN se už dávno pokusila o jakási přijatelná řešení. Zatím obě strany sporu se ani za jedno nepostavily.

Domníval jsem se, že jako Slovensko, které rezoluci společně s většinou evropských zemí schválilo, se naše administrativa bude chovat stejně, a to již proto, že ministrem zahraničí už není pan Zaorálek, který se jednoznačně podřizoval Spojeným státům, a to v řešení jakéhokoli problému. Buď stále ještě nový ministr svému týmu nevelí, anebo Babišova vláda půjde ve stopách podřízenosti jakémukoli nenormálnímu nápadu týmu prezidenta Trumpa. To nás ovšem může zavést do nepříjemné slepé uličky a přes ujištění USA, že ti, co pro rezoluci nehlasovali, jsou jejich skuteční přátelé, můžeme být kdykoli bez skutečných přátel. Jít pouze ve stopách Spojených států není totiž politika rovnoprávné země, ale cesta k »banánové republice«, a zdržet se vyjádření je vlastně totéž jako proti rezoluci hlasovat a blížit se k trpaslíkům závislým na USA, jako jsou např. Marshallovy ostrovy, Nauru, Mikronesie, Palau či Honduras.

Adolf GRUBER, člen OV KSČM Praha 7