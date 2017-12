Ilustrační FOTO - Pixabay

128 států americkému vydírání nepodlehlo

Valné shromáždění OSN na čtvrtečním mimořádném zasedání přijalo nezávaznou rezoluci, která odsuzuje rozhodnutí Spojených států uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Pro návrh navzdory nevídanému americkému vydírání hlasovalo 128 zemí (včetně například Slovenska), proti bylo devět (USA, Izrael a vesměs známé miniaturní americké satelity), 35 států včetně České republiky se zdrželo, 21 zemí se k hlasování nedostavilo.

Americký prezident Donald Trump před hlasováním pohrozil, že státy, které budou proti Washingtonu hlasovat, přijdou o americkou finanční podporu a USA prý dokonce změní i svůj náhled na (nepoddajnou) OSN... To kritizoval mj. íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf, který jej označil za gaunerské vydírání. Na Twitteru napsal, že Valné shromáždění OSN ve čtvrtek řeklo NE nátlaku Trumpova režimu. Šéf palestinské autonomie Mahmúd Abbás považuje přijetí rezoluce za vítězství Palestiny. Podpořil ho v Paříži i francouzský prezident Emmanuel Macron: »Američané se dostali na okraj a já se budu snažit neudělat totéž,« řekl. Zdůraznil ale, že Francie se nechystá uznat Palestinu jednostranně, protože si nemyslí, že by to bylo účelné. Francie prý palestinský stát uzná »v pravou chvíli« a ne pod tlakem.

Důstojnost a suverenita nejsou na prodej

O tom, že se čtvrtečního hlasování zdrží Praha, spekulovalo už dopředu několik zahraničních zpravodajských webů. Například server arabstoday.net napsal, že ČR se zřejmě americkému tlaku podrobí.

Ze zemí Evropské unie se hlasování vedle ČR zdržely satelity Washingtonu Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko a Rumunsko, proti návrhu rezoluce žádný z unijních států nehlasoval. Slovensko se naopak přiklonilo na stranu většiny, tedy těch, kteří postoj USA odsuzují! Podle nich mezinárodní společenství svým postojem k Jeruzalému jasně ukázalo, že důstojnost a suverenita nejsou na prodej.

Jemenské zastoupení při OSN v projevu ve Valném shromáždění označilo Trumpovo rozhodnutí za do očí bijící porušení práv Palestinců a arabských států a také všech muslimů a křesťanů. Spojené státy se dopustily nebezpečného porušení mezinárodního práva.

V přijaté rezoluci se mj. uvádí, že veškerá rozhodnutí týkající se statusu Jeruzaléma jsou neplatná, pokud nejsou ve shodě s příslušnými rezolucemi OSN. Dokument rovněž vyzývá všechny státy, aby do Jeruzaléma nepřesouvaly svá velvyslanectví.

Při následné protiamerické demonstraci v palestinském Pásmu Gazy byli zastřeleni dva Palestinci. Protesty se konaly i na Západním břehu Jordánu, kde se s izraelskými vojáky střetlo asi 900 Palestinců. Muži zastřelení v Pásmu Gazy jsou podle agentury AFP devátou a desátou obětí protestů pořádaných od začátku prosince.

Trump ničí Vánoce

Palestinský Betlém, který je podle bible místem narození Ježíše Krista, se připravuje na vánoční oslavy. Konat se budou zítra a v pondělí, v bazilice Narození Páně bude půlnoční mše. Před Vánocemi bývá Betlém zaplaven místními křesťany a zahraničními turisty, letos podle agentury AFP oslavy poznamená rozhodnutí USA uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Mnozí Palestinci tvrdí, že jim tím americký prezident Donald Trump zkazil Vánoce. V betlémských uličkách je už spousta stánků, ale turistů pomálu. Přitom až do 6. prosince, kdy Trump své rozhodnutí oznámil, na palestinských územích a v Izraeli registrovali velkou návštěvnost. Pak následovalo rušení celých zájezdů, tvrdí podle ČTK administrátor jeruzalémského patriarchátu Pierbattista Pizzaballa.

(rj)