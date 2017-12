Vyjádření V. Filipa k vánočnímu poselství prezidenta republiky

Poslední vánoční poselství během svého současného volebního období ze zámku v Lánech pronesl prezident Miloš Zeman. Vystoupil s ním popáté a naposledy před lednovou volbou nového prezidenta. V reakci na spory mezi stranami mimo jiné řekl, že nikdy nevypíše předčasné volby, které by podle něj byly výsměchem občanům.

»Vánoční poselství prezidenta republiky bylo ve znamení důvěry ve vlastní síly a schopnosti českého národa, lidí práce a výzvy k dalšímu zlepšování situace,« uvedl po prezidentově projevu místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Prezident Miloš Zeman také poukázal na některé přetrvávající nedostatky, jako je malý podíl veřejných investic, vysoký podíl státní byrokracie, které omezují naše příští možnosti,« dodal Filip.

Ne předčasným volbám

Prezident v projevu uvedl, že návrh programového prohlášení vlády Andreje Babiše (ANO) považuje za dobrý výchozí materiál pro diskuse o programových a personálních kompromisech mezi politickými stranami. Strany by podle něj neměly vyčkávat, ale o povolebním uspořádání aktivně jednat.

Zeman dále uvedl, že se po volbách sešel v Lánech se zástupci všech stran zastoupených ve sněmovně. »Zeptal jsem se na jejich představu o povolebním uspořádání. Víte, co mi řekli? 'S námi nechce nikdo jednat',« konstatoval. Takový přístup označil za nesmysl. »Pokud s vámi opravdu někdo nechce jednat, tak vy za ním musíte jít, nesedat jako panenka v koutě. Jednání může začít z vaší iniciativy,« uvedl prezident.

Babiše jmenoval Zeman premiérem bez domluvené většiny ve sněmovně, aby týdny či měsíce nevládl v demisi kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD). »To si snad proboha nikdo nepřeje,« řekl prezident a vyslovil přesvědčení, že Česká republika bude mít během několika měsíců vládu s důvěrou. »Nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů, aby se někdy v únoru uskutečnil druhý pokus, který už může být úspěšný,« uvedl. Předejít by se podle něj v takovém případě mělo dvěma extrémům: koalici všech proti vítězi, ale i tomu, že vítěz voleb ostatní »zašlape«.

Prezident vyloučil, že by připustil konání předčasných voleb. Považoval by je za výsměch občanům, kteří ve volbách rozdali karty a na rozdíl od politiků je nelze vyměnit.

Nejen růst ekonomiky, ale i životní úrovně

Podle Zemana bylo v České republice letos radostných zpráv víc než negativních. Poděkoval všem, kdo se na úspěších podíleli. Zmínil mimo jiné hodnocení britského Institutu pro hospodářství a mír, v jehož žebříčku se ČR letos umístila jako šestá nejmírumilovnější země na světě, nízkou nezaměstnanost a zadluženost, a naopak vysoký ekonomický růst.

Úspěch však má podle jeho slov i stíny, například nízké investice. »Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesající,« uvedl. Za ostudu označil například silnici mezi Brnem a Vídní, chybí ale podle něj i řada dalších dálnic, obchvatů a staveb.

Prezident také uvedl, že se nedávno shodl s ministryní práce Jaroslavou Němcovou (ANO) na tom, že by se měly omezit sociální dávky těm, kteří odmítají nabízenou práci.

Růst HDP podle Zemana musí doprovázet stoupající životní úroveň. »Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd pod tlakem nedostatku pracovních sil,« uvedl. Námětem by podle něj mohlo být snížení počtu úředníků. »Před 15 lety jsme měli 80 000 úředníků, ne zaměstnanců, ale úředníků, dnes jich máme 150 000,« vysvětlil. Soukromý sektor by podle něj úředníky rád přijal a vyřešil tím svůj problém s nedostatkem pracovníků, polepšil by si i státní rozpočet. Úředníci si často jen vymýšlejí zbytečnou práci, dodal prezident.

Prezident zopakoval i to, že by si jako důchodce přál výraznou valorizaci penzí. Důchodci by se podle něj neměli obávat inflace, která je už v důchodech zohledněna. »Jen bych si přál, aby se valorizace odehrávala stejnou částkou pro všechny, v opačném případě se neustále zvyšuje rozdíl mezi novými a starými důchody,« konstatoval prezident.

Pro zahraničí buďme sebevědomý partner

Česká republika by se měla chovat v Evropské unii a Severoatlantické alianci jako energický a sebevědomý partner, který dává najevo, když se mu něco nelíbí, prohlásil prezident. Zopakoval také svou kritiku kvót na přerozdělování migrantů. Za český národní zájem v této otázce považuje zachování suverenity republiky. »Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území. Věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a za rok se o něm už nebude mluvit,« řekl Zeman.

Připomněl také své výtky vůči EU, že nedokáže ochránit své vnější hranice. »Pokud jde o Severoatlantickou alianci, myslím, že by měla být daleko aktivnější v boji proti islámskému terorismu,« zdůraznil dále Zeman.

Tradiční projev zakončil prezident výzvou, ať lidé zdvihnou hlavu, jsou sebevědomí a spoléhají na vlastní rozum, »nedají se manipulovat, ať už údajnými zahraničními rozvědkami nebo zejména českým tiskem, Českou televizí a dalšími médii«. Závěrem připil na vítězství zdravého rozumu, na úspěch České republiky a nás všech.

(rad, ici)