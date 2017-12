Libérie volí hlavu státu, bude jí fotbalista nebo viceprezident

Odložené druhé kolo prezidentské volby se dnes koná v Libérii, jejíž obyvatelé nezažili pokojné předání moci už 73 let. Téměř 2,2 milionu voličů má na výběr mezi bývalým fotbalovým internacionálem Georgem Weahem a Josephem Baoakaiem, který vykonával 12 let funkci viceprezidenta. Volební místnosti se uzavřou v 19:00 SEČ, podle zpravodajského webu BBC bude vítěz znám do soboty.

První kolo vyhrál se 38,4 procenty hlasů 51letý Weah, který se o nejvyšší úřad uchází již potřetí, 73letý Boakai získal podporu necelých 29 procent voličů.

Weah se v roce 1995 stal jediným Afričanem, který kdy získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku. Dětství prožil v jedné z chudinských čtvrtí liberijské metropole Monrovia, po ukončení úspěšné sportovní kariéry si doplnil středoškolské i vysokoškolské vzdělání a v roce 2014 se stal senátorem.

Jeho soupeř Boakai o něm tvrdí, že je stále příliš politicky nezkušený na vedení celé země. Sám sebe dlouholetý viceprezident vidí jako "limuzínu odstavenou dlouhé roky v garáži, která je nyní připraveny vyrazit na cestu". Současná prezidentka Ellen Johnsonová-Sirleafová mu ale odmítla veřejně vyjádřit podporu.

O tom, kdo po laureátce Nobelovy ceny za mír a první ženské hlavě státu na africkém kontinentě převezme prezidentský úřad, měli voliči v Libérii rozhodovat už 7. listopadu. Justice ale druhé kolo voleb odložila kvůli stížnostem ohledně regulérnosti toho prvního. Zelenou dal pokračování volebního procesu nejvyšší soud 7. prosince, když shledal, že stížnosti nejsou podloženy dostatečnými důkazy.

Exprezident Nigérie a jeden z pozorovatelů liberijského volebního procesu Goodluck Jonathan řekl BBC, že je přesvědčen o spravedlnosti a svobodnosti hlasování. "Je to dobrý proces a je velmi pokojný, což je nejdůležitější," řekl zase po návštěvě volební místnosti Geroge Weah. Podle Josepha Boakaie jsou volby "testem demokracie" v Libérii.

Západoafrická země založená v 19. století osvobozenými americkými otroky nezažila pokojné předání moci již 73 let. Po občanské válce, která si mezi lety 1989 a 2003 vyžádala na 250.000 obětí se Johnsonové-Sirleafové během dvou funkčních období podařilo zemi postavit na nohy, následně musela čelit výzvě v podobě epidemie eboly. Odcházející prezidentka je však kritizována za údajnou korupci a podle mnohých se příliš nesnažila bojovat s chudobou. Podle agentury Reuters stále nemá většina Liberijců spolehlivý přísun elektřiny či pitné vody.

(čtk)