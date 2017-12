FOTO - archiv

Města a obce si polepší

Obce a města se od příštího roku dočkají více peněz z vybrané daně z přidané hodnoty (DPH). V účinnost vstoupí novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zvyšuje podíl obcí a měst z dosavadních 21,4 na 23,58 procenta.

Stát vybere DPH a uvedený podíl pak podle stanoveného klíče přerozdělí obcím a městům. V příštím roce by jim to mohlo vynést podle dosavadních odhadů navíc asi 8,5 miliardy korun.

Obce měly až do konce loňského roku z vybrané DPH 20,83 procenta. O peníze přišly v roce 2012, kdy zákon za pravicové vlády podíl obcí naopak snížil. Tehdy bylo cílem získat peníze ze zvyšování sazeb DPH jen do státního rozpočtu kvůli financování později zrušeného druhého důchodového pilíře. Ten měl peníze z důchodového fondu naopak vyvádět do soukromých společností.

Ministerstvo financí již dříve vyčíslilo, že nynějším zvýšením podílu na DPH získají čtyři největší města, tedy Praha, Brno, Plzeň a Ostrava, dohromady asi 3,4 miliardy korun. Obce do stovky obyvatel, kterých je kolem 450, dostanou ročně za obec zhruba 50 000 korun navíc.

Novela zákona také při rozdělování peněz jednotlivým obcím zvyšuje kritérium počtu žáků navštěvujících školu v daném místě. Na jednoho žáka by tak mělo připadat nově až 13 700 korun.

