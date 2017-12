Stromky do popelnic nepatří

Vánoční stromky nepatří do popelnic ani kontejnerů. Vhodné je odstrojené stromky volně odložit vedle veřejně přístupných nádob na směsný odpad nebo ke kontejnerům na tříděný odpad.

Upozornil na to tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Pražské služby budou stromky odvážet už nyní a odvoz bude pokračovat celý leden a únor. Svozové firmy každý rok odvezou z ulic kolem 300 000 vánočních stromků.

Odstrojené jedličky a smrčky mohou dále posloužit například zahrádkářům. Pražské služby je vozí specializované firmě, která je drtí a využívá například do kompostu. Pokud jsou stromky znečištěné nebo na nich zůstanou ozdoby a háčky, putují společně se směsným odpadem do spalovny.

Jiná pravidla platí pro umělé stromky. Ani ty nepatří do kontejnerů na tříděný nebo směsný odpad. Pokud chce takový vánoční stromek majitel ekologicky zlikvidovat, měl by jej odvézt do sběrného dvora.

(cik)