Stop petardám!

Vánoce jsou za námi a Silvestr před námi. Nevím, jak vy, ale já osobně Silvestr, na rozdíl od vánočních svátků, vskutku nemusím. Zatímco Vánoce jsou, nebo by měly být, svátky pohody, rodiny, klidu, očekávání a překvapení, Silvestr je podle mého mnohdy pouze řízenou pijatikou zakončenou šíleným ohňovým hazardem.

Myslíte, že přeháním? Možná. Ale už dnes, těsně po Vánocích, hledáme čivavu naší známé a kocoura od sousedů. Proč? Protože tato zvířata zpanikařila a utekla kvůli petardám, které pubertální výrostci odpalují každou chvilku už od 23. prosince.

Vždyť ani z historického hlediska nejsou Silvestr a oslavy Nového roku nijak důležité. Ve středověku konec kalendářního roku připadal v jednotlivých zemích na rozličná data. Až v 16. století byl ve většině západokřesťanských zemí ustanoven gregoriánský kalendář a počátek nového roku na 1. leden. A i dnes v různých kulturách a náboženstvích počítají podle svého kalendáře a slaví příchod nového roku různě.

A ať jsem hledala, jak jsem hledala, nikde jsem nenašla, proč by se měl Nový rok vítat ohňostroji, petardami a dělbuchy. Tyto zvyky jsou spojeny s čínským Novým rokem, který přichází ale až později (letos 16. února 2018 přichází rok psa).

Dokonce i svatý Silvestr, jehož jméno se stalo symbolem posledního dne v roce, by jistě nad hlučnými petardami nejásal. Silvestr byl kněz, který přežil pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána a stal se roku 314 papežem. Je patronem domácích zvířat a dobré úrody, a právě domácí zvířata patří k těm, kdo naše oslavy Silvestra v lepším případě nechápou. V horším zmírají hrůzou.

Proto prosím za všechna zvířata - ať jsou to domácí mazlíčci, drobná zvířata ze dvorku, větší ze statků či divoká z lesů - zkuste slavit bez zbytečných ran. Slavte s přáteli u dobrého jídla a pití co hrdlo ráčí. A o půlnoci ať lítají špunty! Věřím, že i bez čínských petard v české kotlině můžeme slavit tak, abychom zbytečně neublížili. Nejen zvířatům, ale i sobě. Alkohol a pyrotechnika k sobě stejně nepatří. Věřte – bolí to.

Přeji krásný, šťastný, úspěšný, ale hlavně klidný a bezpečný Nový rok!

Helena KOČOVÁ