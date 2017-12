Bylo tomu jinak

V jednom z letošních Reflexů jsem si před časem přečetl velmi ostrý komentář k životu Jaroslava Marvana. Autorka sice vyzvedla jeho profesionální hereckou úroveň, ale jeho charakter? O tom raději nemluvit. A důvod? Byl přece »konformista«, »který prostě chtěl hrát za každého režimu«, a proto kolaboroval dokonce s komunisty. Pes kůrku by si od Marvana nevzal. Autorka? Darina Křivánková, jež na svých stránkách a v režimních listech je představována jako odbornice - novinářka píšící o filmu. I takovou prací se člověk může živit, zvláště kritizuje-li filmy staré víc než padesát let, ač v té době vůbec ještě nežil, anebo byl malý prcek.

Vzpomněl jsem si na onen článek, když jsem si přečetl, že ve dnech svátečních nám stanice Barrandov znovu promítá film Dovolená s Andělem, a nepochybuji o tom, že sledovanost bude nemalá. Proč? Protože není pravdou, že »nad jeho odérem se můžeme již jen pousmát«?

Začněme tím Marvanem. Byl opravdu jen dobrým nahrávačem Vlasty Buriana? Do května 1945 natočil desítky filmů a jen zlomek s Burianem. Jen namátkou jde např. o filmy Ať žije nebožtík, Škola základ života, To byl český muzikant, Městečko na dlani, Karel a já, Těžký život dobrodruha (1941), Nebe a dudy... Nepodbízel se žádnému režimu. S přesvědčením hrál ty významné i obyčejné, ať to bylo v letech předrevolučních či za období po květnu 1945. V době pokvětnové či poúnorové dokázal ztvárnit bratry Kohouty v Posledním mohykánu, inspektora Čadka v Třináctém revíru, radu Vacátka ve známém seriálu a...

A jsme u obou Andělů. Jde skutečně o filmy, »nad jejichž odérem se můžeme již jen pousmát«? Jenže tak se tehdy žilo. Nejlepší pracovníci, a nejen ti nejlepší, jezdívali zadarmo nebo za »směšný poplatek« na odborářské rekreace, nemocní do lázní, kde se neplatilo vůbec nic. Mohly je, byl jsem na několika, tedy nás, obtěžovat nabídky kulturního vyžití? Shodou okolností jsem s rodiči přibližně v době natáčení filmu byl na rekreaci v Hamru na Jezeře, tedy přímo v místě děje prvního z »Andělů«, a skutečně to bylo tak, jak jsme mohli vidět ve filmu. Byli tací, já dospívající mladý muž byl mezi nimi, kteří na většinu akcí, nabízených kulturní referentkou, nechodili. Také ve filmu byli takoví zachyceni. Byli jiní, kteří rádi nabídku přijali. Žilo se jinak, než v seriálu Vyprávěj!, který snad byl pro paní Křivánkovou správné PŠM – tedy Politické školení mužstva, podle nějž píše své komentáře. Nepopírám, že byli i tací, kteří režim neměli v lásce, kterým vzal továrny, obchody, funkce. Ti mohli onu dobu prožívat stejně negativně, jako je dnes možné vidět na obrazovkách. Byla jich ovšem menšina. Ti ostatní tato léta prožívali jako revizor Anděl či my, kteří jsme za svou práci dostávali za odměnu rekreační pobyt např. v Hamru na Jezeře anebo třeba v Mariánských Lázních. Mimochodem, zbyl vůbec nějaký levný objekt, kam dělníci, úředníci, technici by mohli za nepatrný obnos se týden či čtrnáct dnů jet rekreovat? Anebo všechno se dnes musí platit, a tedy ti, co moc peněz nemají, přestali mít na takový odpočinek nárok? Jak to tedy je, paní Křivánková?

Jaroslav KOJZAR