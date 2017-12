Také Jakeš a Štrougal mají být vyšetřováni

Pod patronací Petra Nečase vznikla u nás v roce 2011 nezisková organizace Platforma evropské paměti a svědomí (PEPS), jejíž ředitelkou je Neela Winkelmann-Heyerovská. Vznik organizace podnítila tzv. Pražská deklarace z roku 2008, u jejíhož vzniku stáli senátor Mejstřík, poslankyně Hybášková a její první jednání dokonce zahajoval Václav Havel. Tato Platforma, vycházeje údajně z Lisabonské smlouvy, podala podnět ke stíhání těch, kteří koncem osmdesátých let údajně zabili čtyři východní Němce, kteří se přes naše hranice pokoušeli dostat do západního Německa. Podnět nesměřoval k českým nebo slovenským soudům, ale do Spolkové republiky, kde šetřením bylo pověřeno zastupitelství ve Weidenu.

Obžalováno má být 54 českých a 13 slovenských občanů včetně Miloše Jakeše a Lubomíra Štrougala. Podle výkladu Lisabonské smlouvy budou mít němečtí vyšetřovatelé údajně právo provádět u našich občanů, které obviní, domovní prohlídky, při čemž české nebo slovenské orgány jim v tom, byť zřejmě u takových akcí budou muset být, nemohou bránit. Pak bude následovat vyhodnocení poznatků a případně také obvinění. Na obviněné bude vypsán evropský zatykač a naši policisté budou muset obviněné zatknout a, pokud český nebo slovenský soud neučiní jinak, budou vydáni k soudnímu řízení. Odsouzeni mohou být až na doživotí.

K pokusům o přechod našich hranic východoněmeckými občany skutečně do roku 1989 docházelo a zřejmě i ke zmíněným úmrtím. Šlo však, podle zákona, o střeženou hranici, a pokud ji někdo chtěl narušit či narušil, musel počítat s tím, že mu v tom bude všemi způsoby bráněno. Ať přicházel z té či oné strany, pokud ovšem se, byl-li k tomu vyzván, nevzdal. Střílet bez vyzvání bylo přísně zakázáno a každé použití zbraně i ve střeženém prostoru bylo vyšetřováno za dozoru prokurátorů. Není tomu jinak ani dnes na hranicích USA – Mexiko či mezi Izraelem a arabskou částí Palestiny.

Česko-německá deklarace z ledna 1997, jak bylo tehdy národu vysvětlováno, uzavřela prý všechny problémy minulosti. Nejen ty válečné. Militantní antikomunisté ze zmíněné platformy se však pokoušejí znovu čeřit v Evropě vodu. Lisabonská smlouva, jak je zřejmé, otevřela »další Pandořinu skříňku« a honbu »na čarodějnice«. To se zřejmě hodí i merkelovskému soudnictví ve Spolkové republice, které chce ukázat, kdo vlastně je v Evropě pánem. Asi se máme na co těšit.

Jiří VÁBR