Papež vyzval k míru na Blízkém východě

Papež František v pondělí v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k obnově dialogu, který by ukončil izraelsko-palestinský konflikt a vyústil v mírové soužití dvou nezávislých států. Papež se tak vyjádřil poté, co nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele zvýšilo napětí v oblasti. Papež také připomněl utrpení dětí v důsledku násilností v Sýrii, Iráku, Jemenu, v řadě afrických zemí či na Ukrajině, tradičně se zastal i uprchlíků a vyjádřil se k dění na Korejském poloostrově.

»Modleme se, aby převážila vůle obnovit dialog a aby konečně bylo prostřednictvím jednání dosaženo řešení, které by umožnilo mírové soužití dvou států ve vzájemně dohodnutých a mezinárodně uznaných hranicích,« řekl papež k budoucnosti Izraelců a Palestinců.

Papež se k Trumpovu rozhodnutí o Jeruzalému veřejně vyjádřil už podruhé. Hned 6. prosince vybídl k tomu, aby byl, co se týče Jeruzaléma, zachován současný stav, jinak hrozí další násilnosti ve světě.

V neděli papež, který je sám vnukem italských přistěhovalců do Argentiny, ve svém tradičním poselství mše vánoční odsoudil bídu migrantů, kteří jsou často vyháněni ze svých zemí (od 40. let minulého století mezi nimi nechybějí ani Palestinci). Připomněl, že Ježíšovi rodiče - Maria a Josef - byli rovněž uprchlíky. »Ve stopách Josefa a Marie se skrývají mnohé kroky. Vidíme stopy celých rodin, které jsou dnes nuceny odejít,« řekl papež před deseti tisíci věřícími, kteří se shromáždili v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. »Vidíme stopy milionů lidí, kteří si nevybírají odchod, ale kteří jsou nuceni oddělit se od svých blízkých, jsou vyhoštěni ze své země,« upřesnil. »V mnoha případech je tento odchod naplněný nadějí v budoucnost. V mnoha dalších případech má tento odchod jen jednoho jmenovatele: přežití.« Podle Papeže jsou Vánoce příležitostí projevu pohostinnosti. »Nikdo by neměl mít pocit, že nemá na této Zemi žádné místo,« zdůraznil. »Ježíš dobře zná bolest těch, kteří nejsou vítáni, a ví, jak těžké je najít místo, kde by člověk mohl složit hlavu. Naše srdce nesmějí být uzavřená tak, jak byly uzavřeny domy v Betlémě,« dodal.

Betlém proti Trumpovi

A právě v rámci půlnoční mše v Betlémě římskokatolický administrátor jeruzalémského patriarchátu Pierbattista Pizzaballa opět kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. »Jeruzalém je městem míru. Nemůže ale být míru, pokud je jedna strana vyloučena,« zdůraznil Pizzaballa s poukazem na to, že o vyhlášení města za svou metropoli usilují i Palestinci pro svůj budoucí samostatný stát. Pizzaballa řekl, že je nadále nutné se opírat o zásadu, která zdůrazňuje, že Jeruzalém musí být městem »dvou národů a tří náboženství«.

»Modleme se za Jeruzalém,« řekl také Pizzaballa v přítomnosti palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse. Modlit se rozhodně nehodlá guatemalský prezident Jimmy Morales, jenž právě v neděli oznámil, že vydal pokyn k přesunu velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Učinil tak jen pár dní poté, co jeho vláda jako jedna z minima podpořila Spojené státy ve sporu o status města na půdě OSN.

Proti Palestincům zasahovala i proamerická sunnitská Saúdská Arábie. Nejméně deset lidí zahynulo a 25 dalších v sobotu utrpělo zranění v jemenské metropoli Saná při leteckém útoku na pozice šíitských rebelů. Nálety se zaměřily na shromáždění povstaleckých Húsíů a kmenových vůdců, kteří stojí na jejich straně. Ti se na severním okraji Saná sešli, aby podpořili Palestince proti rozhodnutí Trumpa uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele, uvedla podle ČTK jemenská agentura Saba.

Proti Netanjahuovi

Tisíce Izraelců mezitím opět vyšly do ulic Tel Avivu a vyzývaly k rezignaci pravicového premiéra Benjamina Netanjahua, který čelí obvinění z korupčního chování. Demonstrace proti vládní korupci trvají v tomto městě již čtvrtý týden. Stovky dalších nespokojenců se shromáždily k protestní akci v Jeruzalémě, napsala agentura AP.

