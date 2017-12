Hoď po mně kamenem, kdož jsi bez viny...

Jak utopit doktora Mráčka, vzpomínáte si? Kdysi celkem zajímavá filmová komedie. Jenže teď už se několik týdnů opakuje ve veřejném prostoru jako trapná fraška. Jde však o jiného doktora, o poslance KSČM JUDr. Zdeňka Ondráčka. Pořádá se na něj až inkviziční, trapný a nechutný hon. Že je to až mafiánsky režírováno, je zcela očividné. O co jde?

Ondráček je totiž navržen na předsedu parlamentní komise pro kontrolu GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů). Více než 23 let byl úspěšným elitním policistou protikorupční policie. Novodobí kádrováci uznávají jeho vysokou odbornost, ale vadí jim, že jako začínající policista sloužil u tehdejšího Pohotovostního pluku SNB, který zasahoval proti demonstrantům při tzv. Palachově týdnu, kdy Bezpečnost proti demonstrantům zasahovala. A bezpečnostní síly pro udržení pořádku zasahují všude na světě, nedávno třeba proti Katálancům ve Španělsku. Proto nálepky, které mu dávají zvláštní demokraté, jsou až psychopaticky hloupé. To budeme kádrovat všechny, kteří před listopadem 1989 pracovali ve prospěch státu? A že jich bylo!

Do eskalace honu na Ondráčka se v poslední době nejvíce zapojil někdejší textař a majitel sázkové kanceláře Fortuna, jeden z kandidátů na prezidenta Michal Horáček. Napsal premiéru Babišovi a aktivně vystupuje a přilévá olej do ohně nenávisti. A proto je Ondráčkovi i vyhrožováno například na sociálních sítích, někdo prostě rozjel hon. Jenže právě od Horáčka to je vrchol drzosti, právě ten by měl nejvíce mlčet a chodit takříkajíc »kanálama«. Právě jeho předlistopadová minulost je hodně záhadná a podivná, až ušpiněná. Organizoval nelegální sázky, a také se zřejmě zapletl s komunistickou tajnou policií StB. Na internetu koluje spis spolupracovníka StB s krycím názvem Sázkař, má jít o Horáčka a všechna uvedená osobní fakta tomu napovídají. Ten sice tvrdí, že má lustrační osvědčení čisté, jenže kdo ví. Zapomněl, že už kdysi v rozhovoru pro Blesk připustil, že ho StB kontaktovala a lanařila. V každém případě je tu kolem Sázkaře hodně podivností a je také podezřelé, že v době, kdy na západ mohli vycestovat jen ti »nejspolehlivější soudruzi«, Horáček byl bez problémů na dlouhodobé stáži v USA. Hodně zajímavých záhad.

Jiří KOŠŤÁK