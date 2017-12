Nákupní horečka nekončí

Předvánoční shon spojený s nakupováním mají lidé již naštěstí za sebou, nic ale nekončí, protože začíná další nákupní horečka. Na řadě jsou totiž takzvané povánoční slevy.

Po třech dnech se právě znovu otevřely velké hypermarkety a nákupní centra, které svůdně lákají své zákazníky, kteří se téměř celé tři dny museli bez chrámů konzumu obejít. Jak známo, prodejny nad 200 metrů čtverečních musely být podle zákona odpoledne 24. prosince, 25. prosince i na Štěpána zavřené.

V kamenných prodejnách zahájili mnozí obchodníci povánoční výprodeje a například v e-shopech na internetu se nabízejí slevy prý dokonce už od pondělí.

Do hypermarketů tedy zamířili nejen lidé, kteří chtěli nakoupit výhodněji, to znamená levněji, ale i ti, kteří měli v úmyslu vyměnit nevhodný dárek, který v neděli rozbalili pod vánočním stromečkem. Vyrazit nakupovat mohli ale také ti, kteří našli pod stromečkem finanční hotovost, a to ve formě třeba dárkového šeku a podobně.

Sezonními výprodeji si obchodníci jednoduše uvolňují místo ve skladech, aby mohli nakoupit nové zboží. Často slibují neuvěřitelné slevy, někdy i v řádu desítek procent. Například během tzv. Černého pátku v listopadu ale byla průměrná skutečná sleva v e-shopech jen 17 procent, jak ukázala čísla jednoho ze srovnávače cen. Takže pozor na lákavé sliby obchodníků, které až příliš často zavánějí klamavou reklamou.

Řada obchodníků totiž používá jednoduchý trik, že před začátkem slevových akcí navýší slevu tak, že ji počítá z ceny, za kterou byl výrobek původně uveden na trh. Sleva pak uměle vypadá samozřejmě vyšší, než ve skutečnosti je. Pokud obchod v minulosti za takovou cenu zboží skutečně prodával, je takové jednání podle oslovených právníků nepostižitelné.

Moje dárky pod stromečkem vyměňovat naštěstí nemusím, a tak mě dlouho nikdo v hypermarketu neuvidí. Nadšení pro nákupní horečky nesdílím. Mám ale jiné horečky. Třeba tu cestovní. Ale o tom zase příště.

Radovan RYBÁK