Dr. Beneš měl pravdu

Tak, jak to vlastně je? Neměl dr. Beneš svého času pravdu, když budoucí generace varoval před rozpínavostí Německa, že se rychle na výsledky války zapomene, a proto se při hledání jistot obrátil na východ? Připomínám, že odtud nám nikdy nehrozilo poněmčení a konec existence národa. Z Německa ano. Připomínám jen snahy o odnárodnění v období rakouského císaře Karla VI., aby mnohem později zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich se dokonce pokusil to všechno ve svém plánu uskutečnit. Měl smůlu. Atentát ho připravil o život a porážky na východě jeho nástupcům přidělaly jiné vrásky, než byla existence českého národa údajně vklíněného mezi německý živel. Dlouho si své plány museli některé kruhy na západě našich hranic nechat pod pokličkou.

Teprve po listopadu se mohly nějaké znovu dostat na přetřes. Už ovšem nebylo moderní poněmčení, ale hospodářské a politické ovládnutí země ano. Proto brzy po zmíněném listopadu se mladoboleslavská Škodovka dostala, na základě vstřícnosti tehdejšího českého premiéra Pitharta, do panství Volkswagenu, jako ostatně nemálo českých firem pod jiné německé koncerny. Ekonomika byla z velké části postupně propojena pupeční šňůrou s německou, podepsali jsme Deklaraci, která nás ještě více svázala s Německem a tak zvaní sudetští Němci se náhle stali našimi spoluobčany. Ruku jim podal nejen pan Fiala, dnešní šéf ODS, ale i páni Bělobrádek a Herman, jinak čelní představitelé KDU-ČSL svázaní s katolickými preláty, ale i premiér, sociální demokrat Sobotka.

To už i část naší armády byla podřízena německému velení, němečtí policisté mohou prý, nebo budou moci, zasahovat i na našem území, bude-li to vyžadovat zájem Spolkové republiky, hranice mezi částí Německa a Českou republikou jsou stále jen »zemské«, a nikoli »státní«, některé důležité naše státní dokumenty týkající se např. hranic, odvezené za hitlerovského režimu, jsou stále v majetku SRN a ta je nechce vracet, naše měnové zlato, které stálo doslova nemálo potu a krve, bylo předáno ve značné části Německu, abychom si za ně schovali v trezoru Centrální banky málo ceněné dluhopisy. A pak se dozvíte, že to stále nestačí. Kancléřka Merkelová požaduje, abychom přijali stovky imigrantů, jež si pozvala sama, kteří zaplnili Německo. Nyní totiž na ně Němci přestávají mít prostředky. Když je nepřijmeme, pak prý budeme potrestáni. A pan Schulz, dnešní lídr německé sociální demokracie, donedávna jeden ze šéfů Unie, dokonce navrhuje, aby právě ona se změnila v superstát řízený z jednoho centra, pochopitelně pod vedením Německa. Atd., atd.

A říkejte mi, že dr. Beneš neměl v onom varování pravdu...

Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína (KSČM)