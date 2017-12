FOTO - Pixabay

Kondolence se příbuzní dočkali až po roce

Sjeli se do Berlína z různých míst Německa i z ciziny, z Itálie a Izraele. Příbuzní obětí teroristického atentátu na berlínském vánočním trhu před rokem.

Pozvala je německá vláda. Byli 19. prosince svědky odhalování památníku se jmény obětí na místě neštěstí, kondolovala jim německá kancléřka. Obřad v nich zanechal hluboký dojem, řekli časopisu Spiegel a dodal jim po dlouhé době do duší trochu klidu. Předtím se totiž zlobili, někteří hovořili i o vzteku.

Rostl v nich postupně. Když se jejich příbuzní nevrátili domů, zašli na policejní stanici, aby ohlásili jejich zmizení. Když se pak k policistům vraceli, nedostávali odpovědi. Sami hledali, někteří brouzdali po Berlíně v naději, že svého příbuzného potkají. Chtěli věřit tomu, že ho prostě postihl nějaký výpadek paměti. Z médií věděli, že v Berlíně atentátník zabil 12 lidí a ptali se policistů, zda jejich příbuzní nejsou mezi oběťmi, odpovědí bylo jen krčení rameny. Vyšetřovací tým pracoval »tajně«, informace neuvolňoval. Někteří příbuzní dokonce řekli, že se o smrti svých milých dozvěděli až z dopisu. Úředního. Oznamovalo se v něm, že tělo příbuzného mohou vyzvednout v pitevně. Byla přiložena složenka na 51 eur za pitvu. Zaplatit do 30 dnů. Teprve pak vyzvednout. Tečka.

Oficiální mlčení

Oficiální místa na příbuzné úplně zapomněla. Ne jako v Polsku, kde po převozu do země přijal rakev s před atentátem zavražděným polským řidičem osobně polský prezident, ne jako v Itálii, kde dvě oběti také u rakví uctil prezident země, ne jako v Izraeli, kde se prezident zachoval stejně. Německé úřady ani nezřídily informační místo, kde by se dala zjistit fakta. Panovaly zmatky v seznamech obětí, média je zveřejňovala s chybami, které byly následně opravovány, ale někdy s novými nepřesnostmi. Hlavně však oficiální místa mlčela. Když příbuzní nakonec zjistili, že členové jejich rodin jsou mezi oběťmi, očekávali kondolenci, oficiální potvrzení skonu členů rodin. Nedočkali se. Začal v nich kypět vztek. Nakonec se pracně vzájemně vyhledali na internetu, vylíčili si své zážitky a poslali kancléřce Angele Merkelové dopis, v němž jí napsali, že od ní čekali kondolenci, ne byrokracii a zapomnění. »Někdo nám měl skon dcery oznámit a podpořit nás alespoň v prvních těžkých chvílích, ale nic, prostě vůbec nic,« řekl Hans-Georg Rheinsberg, jehož dcera se na místě ocitla, protože několik dní před atentátem začala pracovat v bance v blízkosti trhu. »Nikoho jsme nezajímali, ani žádný soustrastný dopis nepřišel,« přidala se jeho manželka Sigrid. »Merkelová nás ignorovala,« dodal manžel. Příbuzní očekávali pokání Merkelové, ji považují za člověka, který vraha vlastně do Německa pozval. Spiegel připomíná, že tehdejší německý prezident Joachim Gauck sice v únoru pozval příbuzné do prezidentského paláce a kondoloval jim, ale zdaleka ne všem, většina byla úřady dohledána až později.

Jiné zážitky má Izraelec Rami Elyakim. Byl blízko své manželky, když zemřela, právě spolu hledali restauraci, kde by si dali sklenku teplého vína. Cítil hluboký smutek, o to hlubší, že podle jeho slov by spíše očekával, že někdo z jeho blízkých zemře po atentátu v Izraeli, ale nikdy ne v Berlíně. Všiml si, že několik dnů po atentátu panoval totální zmatek. Přičítal to faktu, že podobnou situaci lze nacvičovat, když ale přijde, stejně vzniknou zmatky.

Odškodné na lékaře

Parlament schválil vyplacení bolestného celkem 132 zraněným a příbuzným obětí. Šlo o částku dva miliony eur, tedy asi 15 000 eur na jednoho. Spiegel zlomyslně poznamenává, že jde o částku, která se zdaleka nevyrovná třeba financím určeným na opravu škod po letních demonstracích při zasedání G-20 v Hamburku. Tam parlament poslal 40 milionů eur.

Některá zranění utrpěná při atentátu byla tak vážná, že si je oběti dosud léčí v nemocnici. Šlo o těžká poranění vnitřních orgánů. V takových případech ovšem bolestné nebude stačit na léčebné výlohy. Parlament to prý napraví.

(jo)