Ne škodolibému růstu cen parkovného

Rada města Brna dala obyvatelům města »pěkně škodolibý« vánoční dárek – zdražila parkování na dvojnásobek (z 30 na 60 Kč za hodinu) a zrušila možnost bezplatného stání v noci.

Toto rozhodnutí konšelů platí od 1. ledna 2018 přesto, že parkovací automaty na to nejsou připraveny. Vyhnat tím chtějí třetinu aut parkujících v ulicích v centru města do parkovacích domů, kde se cena parkovného většinou nemění.

K ohlášenému plánu rezidenčního parkování rada města Brna opakovaně nepřijala žádné stanovisko a zřejmě ho odsouvá na další volební období. Městský podnik Brněnské komunikace musí sehnat a instalovat nové parkovací automaty, které neumějí jen počítat mince. Nové parkovací automaty na solární pohon budou podporovat platbu kartou, mincemi (včetně eurových) a konečně nás prý přiblíží civilizovaným zemím. »Díky« politickému vedení města Brna se jich však ještě dlouho nedočkáme a místo toho budeme v bance rozměňovat tisíce korun na mince.

Martin Říha, předseda brněnské městské organizace KSČM a zastupitel Brna uvedl: »Zásadně nesouhlasíme s dvojnásobným zdražením parkovného v centru města a ještě se ztížením situace řidičů v Brně. Místo toho, aby se řešilo parkování komplexně, což koalice slibovala v podobě budování parkovišť P+R a rezidentního parkování (jde např. o stavby velkých záchytných parkovišť na okrajích Brna, odkud by platil parkovací lístek jako volná jízdenka městskou hromadnou dopravou), přišla naopak se zdražením a zpoplatněním parkování i přes noc! To není vše - platit se bude i o víkendu. Jak jistě uzná každý, kdo auto k životu potřebuje, není to vstřícný přístup k občanům, kteří v tomto městě žijí a platí daně! Další problém nastane na jaře se zahájením několika dopravních staveb v ulicích Brna. Místo toho, aby se řešila koordinace dopravy, představitelé města vymýšlejí a prosazují takové ‚nesmysly‘. Ale rok 2018 je volební a voliči vystaví radniční koalici, která jen slibuje velká díla, své hodnocení. Možná se současní mocní budou divit«.

(vž)