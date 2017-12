Trojská lávka se zřítila…

Občas jsem chodíval po Trojské lávce ze Stromovky do Troje. Tamní lávka se pohupovala, nebylo to dvakrát příjemné. Lávka byla jen pro pěší a cyklisty za podmínky, že po ní svá kola povedou. Mnozí tak nečinili. Pak se lávka houpala ještě víc. Už přes Trojskou lávku v Praze nepůjdu. V sobotu 2. prosince 2017 kolem 13.30 se zřítila do Vltavy. Záchranáři jednoho těžce zraněného uvedli do umělého spánku, těžce zraněná skončila na jednotce intenzívní péče, další dva středně těžce zranění v nemocnici.

Ač údržba a opravy silnic i železnic jsou v Praze i v celé České republice dlouhodobě hrubě zanedbávány, (ne)odpovědné orgány prosazují stavby dálnic, mostů, rychlostních tratí za jakoukoliv cenu (!), a údržbu a opravy stávajících komunikací hrubě zanedbávají. Politici veřejnost ujišťují, že je vše v pořádku. Včetně několika mostů v Praze, kterým už není pomoci, včetně čachrů kolem Libeňského mostu, který se část vedení Prahy snaží zlikvidovat, aby mohla postavit na jeho místě most nový, kapacitnější a Holešovice více zatěžující. Že jde o jediný kubistický most v Evropě, je prý jen malá vada na kráse. Neudržování a nejednou i bourání památek nejen v Praze za halasného pokřiku o devastaci památek za socialismu je na denním pořádku.

Trojská lávka nabízela pro pěší a cyklisty nové spojení Císařského ostrova a Troje v místě někdejšího přívozu v ulici Pod Havránkou. Stavbu lávky projektoval známý inženýr Jiří Stráský. Byla postavena v roce 1984 jako náhrada za provizorní pontonový most, který strhla povodeň 22. července 1981. Železobetonové díly byly zavěšeny na soustavě 156 ocelových lan, povrch byl z plastbetonu a saduritu. U nás ne zcela běžné řešení.

Nové mosty a tunely si obvykle žádají po 30 letech generální opravu. Tím spíš, že přes trojskou lávku se v srpnu 2002 valila pětisetletá povodeň a v roce 2013 na Vltavě v Praze řádila povodeň »jen« stoletá. Místo generálky její správce – Technická správa komunikací (TSK) – v roce 2011 provedl jen kontrolu jejího technického stavu a její určitou opravu. TSK tehdy odhadla její životnost při běžném provozu na 5-7 let, tj. asi do roku 2017. V roce 2014 zjistila TSK oslabení předpínacích lan, která korodovala. Poslední prohlídka letos 6. listopadu údajně nezjistila problémy. Radou hlavního města Prahy nedávno projednávaný materiál ale říká, že lávka byla v neutěšeném technickém stavu už v roce 2009.

Hlavní město Praha v uplynulém čtvrtstoletí promrhalo asi 135 miliard korun, ponejvíce na výstavbu dopravně velmi problematických dálničních staveb a dvou dopravně málo potřebných úseků metra. V posledních letech není s to proinvestovat peníze, které ve svých rozpočtech na investice vyčleňuje. I při obrovských přebytcích v hospodaření řádně neudržuje své silnice a mosty. Na kritiku první víceprimátor a radní pro dopravu pan Dolínek (ČSSD) podrážděně odsekává: »Já chci stavět!« Značka: »Na potřebnosti a efektivnosti nezáleží.« Přitom pro nepřipravenost projektů není moc co stavět. Na TSK nedávno zatýkala protikorupční policie, mimo jiné náměstka generálního ředitele. Paní primátorka vyzývá namísto odpovědnosti k modlitbám. Mám za to, že by více významných osob, počínaje vedením TSK, mělo vzít za tragédii Trojské lávky odpovědnost a rezignovat.

Jan ZEMAN