Chystá se příprava nového bloku v JE Dukovany

V české energetice bude v novém roce aktuální především téma výstavby a financování případného nového jaderného bloku v Dukovanech. A mělo by se také rozhodnout o snížení počtu lokalit, kde by mohlo vzniknout hlubinné úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.

Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) ve svém programovém prohlášení uvádí, že zajistí přípravu nových jaderných bloků v potřebných termínech. Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller v polovině prosince uvedl, že by bylo třeba, aby nová vláda rozhodla o investorovi nového dukovanského bloku a způsobu financování co nejdříve. Podle něj by bylo nejlépe, aby tato rozhodnutí padla v první polovině příštího roku. Právě nejasnosti o způsobu financování rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje v ČR brzdí. Babiš jako ministr financí ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) několikrát uvedl, že výstavbu bloku by měla financovat sama polostátní společnost ČEZ. To by však mohlo být mj. nevýhodné pro minoritní akcionáře. Spekuluje se proto o možném rozdělení nebo transformaci firmy.

Místopředsedkyně hospodářského výboru sněmovny Květa Matušovská (KSČM) se domnívá, že je nutný tlak na rychlé a efektivní kroky k přípravě výstavby nových jaderných bloků. Je přesvědčena o tom, že bez výstavby nových zdrojů jaderné energie nebude ČR schopna pokrýt svoji budoucí spotřebu energie bez závislosti na cizích zemích. Vláda by též měla připravit finanční a organizační model výstavby nových jaderných bloků, který by garantoval ekonomickou proveditelnost výstavby a provozu nových staveb. »Při posledním jednání hospodářského výboru na toto téma zaznělo od náměstka Jiřího Koliby z ministerstva průmyslu a obchodu, že uvažují o několika variantách. Jde jednak o výstavbu pomocí dceřiných společností ČEZ, prostřednictvím státu, kdy stát odkoupí dceřinou společnost, a pak také o výstavbu prostřednictvím státu – odkup části ČEZ. Nutné je také vybrat firmu, která dodá hlavní technologie,« uvedla pro Haló noviny Matušovská. Poukázala i na to, že Westinghouse, který byl jedním z uchazečů o dostavbu Dukovan, letos na jaře zbankrotoval, »teď to však vypadá na jeho zmrtvýchvstání.«

Babišova vláda slibuje zajistit výstavbu úložiště

Příští rok by se také mělo určit, které čtyři lokality postoupí do užšího výběru pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu v České republice. Mezi zvažovaná místa patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku.

Geologický výzkum byl zahájen také v okolí obou tuzemských jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Finální lokalita pro úložiště má být vybrána v roce 2025. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti. Nová vláda v programovém prohlášení uvádí, že výstavbu úložiště zajistí. »Doufám, že příští rok události konečně naberou spád a vláda učiní nějaké zásadní rozhodnutí, prioritou je přeci dostatek elektrické energie. Prvním krokem může být lednové výjezdní zasedání hospodářského výboru do Dukovan, kde bychom rádi otevřeli i problematiku jaderného úložiště. Doufám, že se vláda bude snažit naplňovat své programové prohlášení a v souladu se schválenou energetickou politikou ČR schválí co nejdříve závazný harmonogram základních kroků,« reagovala poslankyně Matušovská.

V roce 2018 by měla v ČR vznikat další velká bateriová úložiště energie. Energetická skupina Solar Global v listopadu oznámila, že postaví u obce Ochoz na Prostějovsku největší podobné zařízení ve střední a východní Evropě. Systém bude mít kapacitu 10 megawatthodin. Bude tak zhruba desetkrát větší než podobná zařízení, která u nás dosud vznikají. Bateriový systém pro ukládání energie plánuje postavit také ČEZ v Tušimicích na Chomutovsku. Ke spuštění zařízení má dojít na přelomu let 2018 a 2019.

Energetické náklady příští rok stoupnou většině českých domácností o stovky korun ročně. Energetický regulační úřad oznámil, že pro domácnosti u elektřiny zvýšil pro rok 2018 část ceny, kterou určuje, průměrně o 2,5 procenta, tedy řádově o inflaci. U plynu očekává ERÚ stagnaci konečných cen nebo jejich mírný růst v rozmezí dvou až tří procent.

(ku)