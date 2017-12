FOTO - Pixabay

Kontejnerů máme více než ve světě

Kontejnerů na tříděný odpad, tedy plasty, papír a sklo, je v ČR významně více než ve světě. V rámci Evropy nemá ČR vůbec špatné výsledky a může být na to pyšná; systém třídění i svozu je efektivnější než někde jinde.

»V Rakousku a Německu mají sice pytle doma, ale to, že my máme nádoby na ulici, je pro obec v konečném důsledku levnější,« uvedla ředitelka regionálního provozu obalové firmy EKO-KOM Martina Filipová. Kdyby měl každý vlastní nádobu na papír, plast a sklo, bylo by to nejen náročné na místo, vysvětlila, ale hlavně neekonomické, protože svozové vozy by musely najet výrazně více kilometrů.

EKO-KOM s Plzeňským krajem vyhlašuje už 12 let soutěž, v níž se hodnotí průměr vytříděného odpadu na obyvatele, nejlépe uklizená obec i dostatek nádob. Letos soutěžilo 488 z 501 obcí regionu, který se trvale drží na špičce mezi 14 kraji ČR v třídění papíru, skla a plastů. »Soutěž má motivační charakter. Když se zveřejní výsledky, tak si další obec řekne, proč já mám méně,« řekla Filipová.

Koncentrace sběrných nádob v regionech se trvale zvyšuje. Plzeňský kraj jich má kolem 15 000, což je na počet obyvatel páté místo. Obce v regionu jsou roztříštěné, a docházková vzdálenost tak může být podle Filipové velká, stále lze tedy počet popelnic na tříděný odpad zvyšovat.

Obec může koupit nádoby ze svého, mívá ale jiné priority. Mohou jí je také zajistit svozové firmy, které si tak pojistí, že u nich obec zůstane dlouhodobě. Firmy nádoby obci pronajmou nebo nájem schovají do ceny služby. Třetí možností je požádat obalovou společnost EKO-KOM, která je půjčuje bez nájmu; letos po celé ČR půjčila nádoby v hodnotě několika desítek milionů korun.

»Pořád je ještě spousta míst, kde lze nádoby umístit, protože tam ty výsledky nejsou dokonalé,« uvedla Filipová. Ve větších městech vědí, že by jich potřebovali víc, ale narážejí na vlastnictví pozemků, profily silnic, požadavky hasičů a policie. »Takže umístění kontejnerů je čím dál horší, protože všichni chceme třídit a mít kontejner blízko, ale ne před svým domem,« řekla. Podle lidí dělají sklenice hluk a plasty nepořádek. Každý člověk má v sobě zabudovanou pomyslnou hranici, kam až je ještě ochoten s odpadem zajít; nádoby proto musí být dostatečně blízko.

(zku)