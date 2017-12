FOTO - archiv

Britská vláda se bojí Trumpa

Britská vláda naléhá na prince Harryho, aby nepozval bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu s manželkou na svou svatbu. Napsal to britský bulvární list The Sun, podle kterého se vláda obává nelibosti, kterou by to mohlo vyvolat u současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Harry a jeho americká snoubenka Meghan Markleová předtím už dali najevo, že si přejí aby Obamovi na jejich velký den 19. května dorazili. Třiatřicetiletý Harry se s manželi Obamovými spřátelil u příležitosti charitativní sportovní soutěže Invictus Games pro vojenské veterány, kteří jsou po bojových zraněních invalidní.

Naopak je všeobecně známa nechuť Harryho a Meghan k Trumpovi, kterého na svatbu rozhodně pozvat nehodlají. Meghan odvážně v minulém roce na internetu negativně komentovala Trumpovu předvolební kampaň.

Britské ministerstvo zahraničí a úřad britské premiérky tak prý mají velké obavy, že tato událost znemožní Therese Mayové smysluplně s Trumpem spolupracovat. »Harry dal jasně najevo, že chce Obamovi na svatbě, a to způsobuje spoustu nervozity,« sdělil podle The Sun vysoce postavený vládní činitel. »Trump by mohl zareagovat velmi ošklivě, kdyby se Obamovi dostali na královskou svatbu dřív, než by se on sešel s královnou,« dodal zástupce ustrašeného kabinetu.

Vzhledem k tomu, že svatba není státní záležitostí, může vláda k ní ovšem vydat pouze doporučení. Nebudou oficiálně zvány hlavy států a vlád. Seznam hostů sestaví Buckinghamský palác místo ministerstva kultury, které se úkolu ujímá například při státních pohřbech.

S Trumpem má přitom své rozpory právě i britská vláda. Premiérka Mayová ho neváhala nedávno kritizovat za to, že sdílel na Twitteru protimuslimský obsah z účtu britské krajní pravice...

Pozor na zneužití sociálních sítí

Barack Obama v rozhlasovém rozhovoru s britským princem Harrym na BBC varoval před nezodpovědným používáním sociálních sítí, které může snadno vést k překroucení pravdy a k šíření dezinformací. Nepřímo tak komentoval počínání mj. i Trumpa, který pravidelně píše kontroverzní komentáře na Twitteru. »Jedním z nebezpečí internetu je to, že se zde lidé mohou setkat s naprosto odlišnými skutečnostmi. Mohou zde získat informace, které je ještě více posílí v jejich zaujatosti,« popsal stále častější obraz nejen sociálních sítí podle ČTK Obama.

Dodal, že je nutné využívat informační technologie tak, aby byl možný projev širokého spektra názorů bez štvavého rozdělování společnosti. Bývalý prezident se v této souvislosti realisticky obává, aby političtí předáci nepřekrucovali fakta kvůli formování takových názorů, které se jim hodí.

(rj)