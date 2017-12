Francouzský prezident Emmanuel Macron. FOTO - theapricity.com

Macron k požadavkům Korsičanů

Francouzská vláda by mohla zvážit změnu vztahů s Korsikou, která usiluje o větší autonomii na Francii, ale nepřistoupí na změny mj. v otázce uznání korsičtiny za oficiální jazyk.

V rozhovoru, který otiskl španělský list El Mundo, to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Na Korsice se nedávno konaly místní volby, v nichž zvítězila koalice nacionalistů a zastánců autonomie Pe a Corsica (Pro Korsiku).

Její vůdci chtějí s Paříží jednat o rozšíření autonomie v daňových záležitostech, o zrovnoprávnění korsičtiny s francouzštinou a o omezení práva na nákup nemovitostí na Korsice na lidi, kteří na ostrově žijí nejméně pět let. »Výhledově můžeme uvažovat o změnách a premiér (Édouard Philippe) to korsickým politikům naznačil. Ale musí to být v souladu s ústavou. Tento republikánský rámec nám neumožňuje přistoupit na požadavky, jako je rezidenční právo nebo uznání korsičtiny za oficiální jazyk vedle francouzštiny,« řekl Macron.

Pe a Corsica má v parlamentu 43 z 61 křesel. Část korsických nacionalistů usiluje o rozšíření autonomie, ostatní o nezávislost. Korsika je domovem 330 000 lidí a představuje dva ze 101 francouzských departementů. Na rozdílů od Katalánska tamní nacionalisté nemají podle ČTK ambice získat nezávislost hned, protože vliv ostrova, na němž se roku 1769 narodil Napoleon, není z hlediska demografie a ekonomiky s Katalánskem srovnatelný.

(rom)