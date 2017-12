FOTO - Pixabay

Výměna zajatců na Ukrajině úspěšná

Na demarkační linii u města Horlivka, konkrétně na kontrolním stanovišti Majorsk, proběhla ve středu dlouho chystaná výměna zajatců mezi Ukrajinou a proruskými rebely ovládajícími část východoukrajinského Donbasu. Výměna se měla týkat více než tří stovek zajatců.

Podle ukrajinské televize Hromadske předala Ukrajina povstalcům z Luhanska a Doněcka 237 lidí, zatímco na ukrajinské území se vrátily autobusy se 74 osvobozenými Ukrajinci.

Místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Iryna Heraščenková, která výměnu zajatců za Kyjev spoludojednávala, dříve uvedla, že za osvobození 74 Ukrajinců z povstaleckého zajetí předá separatistům 306 zajatců a vězňů, jejichž výměnu dovolují ukrajinské zákony.

Počet zajatců, které dovezla ukrajinská strana, byl nakonec nižší: nedostavilo se prý 43 lidí, kteří si již v ukrajinských věznicích odpykali trest a byli propuštěni na svobodu. Na povstalecká území se údajně také několik zajatců odmítlo vrátit. V opačném gardu se z Doněcka odmítl na území ovládané Kyjevem vrátit jeden člověk. Na místě výměny se navíc každý zajatec mohl vyjádřit před zástupci Červeného kříže.

Podle proruského ukrajinského politika Viktora Medvedčuka se uskutečnila první etapa výměny zajatců. Ve druhé by měl být naplněn princip »všichni za všechny« dohodnutý v rámci Minských mírových dohod. Kdy druhá etapa začne, není ale dosud jasné. Vyjednávat se o ní začne 18. ledna.

Povstalecká agentura Novorossija připomněla, že do dlouhých jednání o výměně zajatců se zapojil i ruský prezident Vladimir Putin, který jednal s vůdci povstalců v Doněcku a Luhansku, jakož i německá kancléřka Angela Merkelová, která dojednávala podrobnosti s ukrajinským prezidentem Petro Porošenkem.

Provokacím není konec

Pozitivní dopady výměny ovšem ohrožují další skutečnosti z oblasti. Ukrajina např. zavádí s platností od 1. ledna biometrickou kontrolu na všech pohraničních přechodech s Ruskem. S odvoláním na sdělení poradce ministra vnitra Zorjana Škirjaka to v pondělí napsal ukrajinský zpravodajský server 112. O zpřísnění kontroly na hranicích s tzv. rizikovými státy rozhodl v září Porošenko.

Rusové mohou přejít hranici s Ukrajinou na 157 přechodech. Pokud nepředloží biometrické pasy, budou jim sejmuty otisky prstů, uvedl Škirjak. Už od středy byl podle ČTK tento způsob pasové kontroly zaveden tam, kde je prý »zvýšená pravděpodobnost nelegálního překročení hranic zločinci a pašeráky«.

Dalším absurdním krokem bude zavedení vízového režimu ve styku s Ruskem. Kyjev podle ukrajinských médií uvažuje i o tom, že Rusové směřující na Ukrajinu budou muset o datu a důvodu cesty informovat ukrajinské úřady předem…

Dodávky zbraní Kyjevu

Ještě vážnějším problémem jsou dodávky amerických a kanadských zbraní na Ukrajinu. K tomu se nedávno vyjádřila mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruska M. V. Zacharovová: »Musíme konstatovat, že USA a Kanada i nadále zkreslují fakta, když obviňují domobranu Donbasu z ostřelování, které ve skutečnosti vede ukrajinská armáda… Roste v nás pocit, že tyto snahy svalit zodpovědnost na někoho jiného nejsou náhodné. Ve Washingtonu a Ottawě očividně usilují o to najít záminku na začátek masivních dodávek smrtících druhů zbraní na Ukrajinu.« To ostatně obě severoamerické země už potvrdily s tím, že zbraně označují za obranné (naposledy o víkendu americká strana). Definitivní schválení dodávek zatím ještě udělené nebylo, ale podle Zacharovové už zbraně Kyjevu s tichou podporou amerického ministerstva zahraničí a Pentagonu jsou některými americkými koncerny ve velkém dodávány. Například výrobcem ručních granátometů AirTronic USA. V pátek pak přišla z USA podle ABS News zpráva, že Trump má v plánu schválit např. protitankové střely. »Je nad slunce jasné, že zásobování Ukrajiny americkými a kanadskými bojovými prostředky podporuje u ukrajinského vedení, které sabotuje mírové urovnání konfliktu na východě země, chuť na nové válečné avantýry. Ve Washingtonu a Ottawě by měli chápat, že konflikt na Donbase, ke kterému došlo v důsledku státního převratu v Kyjevě, se nedá vyřešit silou a že vina za oběti na lidských životech padne na bedra těch, kteří dali vrahům do rukou zbraně,« dodala Zacharovová.

(rj)