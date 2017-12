Ilustrační FOTO - Pixabay

Aby sleva byla skutečně slevou

Čas výprodejů je v plném proudu. Někteří obchodníci zlevnili zboží už před Vánocemi, hlavním lákadlem pro spotřebitele jsou ale všudypřítomné povánoční výprodeje, které plynule přecházejí do těch novoročních.

Co je dobré mít na paměti, abyste »výhodné« koupě posléze nelitovali? Na co si dát pozor, abyste díky slevám opravdu ušetřili? 1 + 1 zdarma, krach cen, totální výprodej, slevy až 80 %, vše za polovinu – podobnými nápisy se obchodníci snaží vzbudit dojem, že levnější už to nebude a je třeba bez váhání nakoupit právě u nich. Výprodeje jsou, byly a budou populární, ale chcete-li opravdu ušetřit, je potřeba zachovat chladnou hlavu. Každá prodejní akce je záměrným marketingovým tahem na zákazníka. I když se nemusí jednat o vysloveně klamavé obchodní praktiky, můžete později nákupu litovat.

Nezapomeňte přemýšlet

»Berte s rezervou výlohy, které lákají na příliš vysoké slevy a totální výprodeje. Když se důkladně zadíváte na reklamu, bude často před číslicí malinkaté slovíčko 'až'. Zboží s nejvyšší uvedenou slevou rozhodně nebude plná prodejna a spíše budete mít problém zjistit, co konkrétně je tolik zlevněno,« říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, a dodává: »Láká-li obchodník na slevy, vždy musí být na zboží uvedena jeho konečná cena a vyčíslení slevy na haléř sedět. Pokud vám čísla na cenovce nesedí, podejte podnět České obchodní inspekci. Klamání spotřebitelů může obchodníka vyjít na pokutách pěkně draho.« Bezdůvodné vyvolání dojmu likvidace prodejny, totálního výprodeje zboží, časově omezené nabídky nebo nabídky, která je určena pouze pro konkrétního spotřebitele (exkluzivně pro vás), je rovněž protiprávní, pokud tato reklama neodpovídá skutečnosti.

Důležité je také mít trochu přehled, kolik vybrané zboží obvykle stojí. Že je v určitém obchodě o 50 % zlevněno ještě neznamená, že ho za »zlevněnou« cenu nekoupíte jinde zcela běžně. Hranici mezi marketingem a klamavou obchodní praktikou už překračují falešné slevy, kdy prodejce cenu výrobku vlastně vůbec nesníží a slovo »sleva« použije jen jako magické zaklínadlo k nalákání nepozorného spotřebitele k nákupu. Někteří obchodníci se uchylují i k dočasnému navýšení ceny, aby ji pak mohli snížit na původní hladinu a vydávat tento rozdíl za slevu. Rok co rok Česká obchodní inspekce během výprodejů odhalí řadu chyb, kterých se obchodníci při slevách dopouštějí a kterými mohou zákazníky klamat.

Záruka platí

A jak je to se zárukou na zlevněné zboží? Můžete se setkat s tvrzením, že na zlevněný sortiment neplatí záruka, případně je omezena. »Nic takového není možné, i na zboží zakoupené ve slevě platí zákonná záruka 24 měsíců. Výjimkou je situace, kdy byl výrobek zlevněný kvůli nějaké vadě – pro takovou vadu pak zboží samozřejmě reklamovat nelze, na všechny ostatní vady daného zboží záruka ovšem platí. O důvodu takové slevy musí být zákazník při nákupu informován a tato skutečnost by měla být potvrzena i na dokladu o koupi,« vysvětluje Zelený.

Pozor si dejte také na akce typu 3+1 zdarma. Obchodník může v případě reklamace tvrdit, že na kus »zdarma« se záruka nevztahuje. Je pravda, že záruka se vztahuje pouze na zboží, za které jste zaplatili, vždy je ovšem nutné určit, který kus je tím »darem«. Není-li možné jednotlivé kusy od sebe odlišit, jedná se jen o množstevní slevu a reklamovat můžete každý kus zboží zvlášť.

(za)