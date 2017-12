Rozhovor Haló novin se sociologem Janem Klánem, předsedou OV KSČM Kutná Hora

Jedině slušnost a poctivost dokážou změnit naše město

Letos jste se sice nedostal do sněmovny, ale politicky jste stále velmi aktivní, mimo jiné se intenzivně angažujete v Kutné Hoře, a tam jste se rozhodně nenudili…

Byl to rok dramatických změn. Od chvíle, kdy byla z funkce místostarostky města Kutná Hora odvolána Zuzana Moravčíková (ČSSD), se odehrálo mnoho zvratů. Nejsmutnější ale na všech těch zvratech je to, že místo toho, aby se situace uklidnila a vedení města se zabývalo aktuálními problémy, tak si dál vyřizuje své osobní účty. Všichni se jen hádají a vyměňují si invektivy. To všechny unavuje. Dovolím si tvrdit, že současné vedení města je tím nejhorším od roku 1990. Už jen proto, že se neustále zabývá samo sebou a občas vymýšlí nesmyslné projekty, které nemohou být realizovatelné. K tomu si připočtěme osobní výpady, které snižují vážnost jak celého zastupitelstva, tak i jednotlivých lidí. Navíc současné vedení dokázalo neuvěřitelně zadlužit město megaúvěrem ve výši 150 milionů a celkovým dluhem, který přesahuje částku 200 milionů. Dle mého názoru lze město řídit také jinak než jen zadlužováním.

Nyní došlo k odvolání Martina Starého (Kutnohorská změna) z postu starosty. Když tento mladý pán nastupoval do pozice starosty, měl velkou podporu veřejnosti. Ta ale postupně upadala, až byl nakonec zrazen lidmi z vlastních řad. Zcela jistě se tento člověk zapsal do historie Kutné Hory, a to většinou v negativním slova smyslu. Nicméně měl i dobré nápady, které mohly město pozvednout na dobrou úroveň.

Jako jeden z jeho kroků do prázdna spatřuji projekt Zeměloď - stavba, která měla být postavena jako soběstačný dům. Už prvotní náznak, že má být postaven z pneumatik, ale vyvolal velkou nevoli mezi místními občany. Navíc starostovo úřadování v pozici předsedy spolku Denemark, který měl projekt přímo i nepřímo realizovat, nevěštilo nic dobrého a stále více ukazovalo na střet zájmů. Jak byl projekt ostřelován za všech pozic, včetně mé, tak se nakonec přešlo k projektu Zemědům, aby posléze vše utichlo a zaniklo. Troufnu si tvrdit, že tento projekt byl začátkem konce Martina Starého v jeho funkci. Další přešlapy se jen přidávaly. Velkým omylem byl i projekt vysuté lávky u reliéfu Jaroslava Vrchlického.

O co konkrétně šlo?

Projekt lávky byl odstartován s velkou pompou. Byla uspořádána prezentace a představen architekt lávky. Mladý architekt z Itálie jménem Giacomo Garziano. Lávka měla být financována ze sponzorských darů a prostřednictvím koho jiného, než spolku Denemark. Všimněte si zajímavého propojení, kde všude figuruje tento spolek. Ostatně tento spolek stál za tímto nápadem. Musím se tedy ptát, zda místní politiku ovládalo zastupitelstvo města, potažmo rada města, nebo tento spolek přes starostu Martina Starého, který byl kdysi jeho předsedou. Nepopírám přínos spolku Denemark v oblasti ekologie. O tom tzv. žádná, ale spolek, který má očividně nerealizovatelné projekty, se má věnovat ekologii a nezatěžovat místní rozpočet »nesmysly«. Nakonec i z projektu lávky sešlo, protože jednak byla lidem pro smích a za druhé by byla jen obtížně technicky realizovatelná. Bujará fantazie některých lidí ale nezná mezí.

Abych bývalého starostu jen nekritizoval (i když ono to ani moc nejde jej nekritizovat - i za jeho chování směrem k veřejnosti nebo i na různých jednáních, osobně jsem na některých byl přítomen a na starostovo chování jsem jen zíral), tak jsou věci, které se povedly. Mezi ně patří Taxík Maxík, což je opravdu výborná věc. Tuto formu dopravy například k lékaři využívají senioři a další. Podle Kutnohorského deníku se bývalému starostovi povedla i výmalba podchodu na hlavním nádraží. Zde bych si dovolil trochu oponovat. Kresby jsou to opravdu hezké. To je nepochybně pravda, ale problém nastává někde úplně jinde. Onen problém je vlhkost v podchodu. Neustále do něho zatéká, což malby poškozuje. Z tohoto hlediska se nejprve měla vyjednat s Českými drahami nebo SŽDC oprava podchodu a poté udělat výmalba. Takhle jsou to opět vyhozené peníze. Než výmalba by byly efektivnější řádné informační tabule. Ty mohou být klidně projektovány na příkladech Smart City (chytrých měst).

Nový starosta, kterým byl zvolen bývalý místostarosta Josef Viktora, toho už moc nezachrání. Stejně musí dokončit projekty, na kterých se spolupodílel. Byl to totiž on, kdo spoluvládnul, a je tedy rovněž zodpovědný i za »zpackané« projekty bývalého starosty. Přešlapům přece mohl zabránit. Nebo se snad pletu?

Netajíte se s tím, že se chcete vydat do boje o post starosty. Čím chcete oslovit voliče?

Pro volby jsme připravili vlastní Kutnohorský manifest, kterým komentujeme základní oblasti, jež trápí zdejší občany. Stručně by se dal shrnout tak, že chceme vrátit Kutné Hoře její lesk a že jedině slušnost a poctivost dokáže změnit naše město. Kutná Hora musí být vnímána jako perla středních Čech. Musí být bránou do srdce památek UNESCO v České republice. V tomto případě je nutné navázat na vlaková spojení Kutná Hora – Žďár nad Sázavou – Telč. Jedná se o města, která jsou zapsána v UNESCO. Je nutné vytvořit vhodné podmínky pro turisty, kdy přijedou nejprve do Kutné Hory, kde přespí, a druhý den budou pokračovat dál do dalších měst. Chceme také proto zavést speciální turistický autobus, který by jezdil jen v turistické sezóně a navazoval na vlakovou rychlíkovou relaci z Prahy. Navázalo by se tak na »zpackaný« projekt zavedení autobusové dopravy do centra města, který by byl tímto způsobem zefektivněn.

Jinak zavedení autobusové dopravy do centra města vidíme jako značně kontroverzní. Celé to totiž jde proti logice současného pojetí města, a pokud jde o historické město, jako je Kutná Hora, autobusová doprava nemá v centru co pohledávat. Ze zahraničí je známo, že se doprava z centra měst stahuje ať už z důvodu bezpečnosti nebo jen proto, že centrum, tedy náměstí, má být klidným místem pro turisty. Obhajitelná je pouze autobusová zastávka poblíž městského úřadu, kterou budou lidé nejčastěji využívat.

Je také nutné změnit parkování v samotném centru města. Současný systém je zcela nevyhovující. Je třeba zahájit výstavbu záchytných parkovišť na okrajích města a také na nevyužitých plochách, které nelze využít například ke stavbě bytů či domů. Jedná se zejména o pozemek bývalého SVA nebo plochu bývalé tržnice poblíž autobusového nádraží. Centrum musí být co nejvíce ušetřeno od dopravy. Musí jít o klidovou zónu, kde si lidé odpočinou, načerpají sílu, občerství se a případně nakoupí.

Jestli tomu dobře rozumím, pro Kutnou Horu je důležitý hlavně cestovní ruch…

Ano, a ten je potřeba dále rozvíjet. V rámci rozvoje cestovního ruchu chceme zavést úzkou spolupráci se Středočeským krajem ve vztahu ke Galerii Středočeského kraje (GASK). Budeme prosazovat více akcí v období tzv. Kutnohorského léta. Každá památka v Kutné Hoře musí být maximálně využita pro cestovní ruch a takto získané výnosy využity ve prospěch celého města, a ne úzké skupiny lidí. Problémem Kutné Hory je, že památky patří různým vlastníkům. Památky jsou rozděleny mezi církev (Jakub, Barbora), sedleckou diecézi (katedrála a Kostnice), průvodcovskou službu (Vlašský dvůr, Nepomuk) a Středočeský kraj (GASK, Hrádek, Kamenný dům a Tylův dům). Je nutné, aby si zástupci dotčených aktérů sedli k jednacímu stolu a vyjednali podmínky, ze kterých budou mít prospěch všichni a hlavně celé město.

Máte připravené i plány, jak naložit s rozpočtem? Co byste dělali oproti současné radnici jinak?

Z rozpočtu chceme realizovat především nutné opravy ve městě včetně okrajových částí a přilehlých obcí. Do realizace projektů se budeme snažit zapojit soukromý sektor (tzv. PPP projekty). V minulosti všechny radnice zapomínaly na přilehlé vesnice. To napravíme. Investice musí jít také do Pernštejnce, Poličan, Malína, Karlova, Kaňku, Neškaredic. Především je ale nutné provést revitalizaci sídliště Hlouška, které na to čeká již několik let. Bohužel se zlepšení podmínek tohoto sídliště stále odkládá. Namísto toho se vyhazují peníze za sportovní halu a revitalizaci Vlašského dvora, kde je počítáno s částkou 37,5 milionu korun na rok 2018 a financování je z úvěru. Nechápeme, co se za ty peníze bude revitalizovat (pod tento termín se dá schovat všechno), když je Vlašský dvůr v dobrém stavu a jeho rekonstrukce může být odložena na pozdější dobu.

I ona sportovní hala na Klimešce je velmi kontroverzní projekt. Bohužel jej zdědí nová radnice a bude se s tím muset nějak poprat. Je nutné si uvědomit, že provoz takové haly bude ročně stát určitě přes milion korun. Starosta Martin Starý na jednání zastupitelstva města kdysi prohlásil, že sportovní halu jsme chtěli všichni. Je možné, že ji chtěli všichni zastupitelé, ale u obyvatel to tak jednoznačné není a spíše stavbu této megalomanské haly vnímají jako vyhazování peněz. Do souvislosti jsou totiž dávány haly tzv. BIOS a tato hala, která je naprosto mimo dosah škol. Stavbou navíc trpí i místní plavecký stadion, který na svoji rekonstrukci již čeká mnoho let. Hala se prý staví kvůli florbalistům, házenkářům a jiným. Musím se ale ptát, kdo bude sportovní halu financovat v rámci jejího provozu? Zda město nebo se najde nějaký soukromý investor? Chtě nechtě se bude muset sportovní hala dostavět. Otázkou ale zůstane, jak to s ní bude v budoucnu.

Co navrhujete vy?

Osobně bych do financování zapojil sportovní oddíly a svazy, protože přece kvůli nim se sportovní hala staví. Nebo to snad je jen kvůli »pár« sportovcům, kteří sedí v zastupitelstvu města? Jisté ale je, že příští rok půjde na stavbu haly dalších 22 milionů korun, a když si to celé sečtete, kdy v minulém roce už hala byla financována z rozpočtu města částkou 23,5 milionu, tak už se dostáváte na krásnou částku. A to ještě není stále hotovo. Před samotnými úvahami o stavbě sportovní haly (ale i v případě jiných velkých projektů) bych se raději zeptal obyvatel města v referendu, zda sportovní halu chtějí nebo ne. Ostatně pokud se v některých městech konají velké projekty, tak se většinou koná referendum k této problematice. Je to z důvodu lepšího směrování finančních prostředků do míst, kde jsou potřeba. Ne je jen tak neefektivně vyhazovat.

Hala nesmí být ztrátová. Pokud bude sportovní hala dva po sobě jdoucí roky prodělečná (v řádech statisíců), tak bude nutné přistoupit k jejímu částečnému prodeji. Z peněz, které budou získány privatizací, by se dala financovat revitalizace zmíněného sídliště Hlouška a opravy chodníků ve městě. Osobně privatizaci čehokoliv nemám rád, ale pokud je to pro město neúnosné, tak je potřeba problém nějak vyřešit. Chápu, že někdo by si halu klidně nechal a stále ji dotoval, ale to se poté nacházíme v bludném kruhu, kdy by město přicházelo o nemalé finanční prostředky, které bychom mohli směrovat jinam.

Kam byste ještě směroval finanční prostředky?

Rádi bychom urychlili výstavbu takzvaného Kutnohorského oblouku. Tedy elektrifikaci trati Kutná Hora hlavní nádraží – Kutná Hora město. O tomto problému se diskutuje již mnoho let, ale stále se nedomluvili tři hlavní aktéři. Město – České dráhy – Středočeský kraj.

Nevidíme ale třeba důvod, aby z rozpočtu města byly financovány a dotovány církve ve městě. Ty jsou nyní přece placeny z takzvaných církevních restitucí od státu. Potažmo si na svoji činnost vydělávají církve a farnosti samy, třeba jako již zmíněná sedlecká diecéze, která vydělává na Kostnici. To raději chceme zlepšit fungování nemocnice ve městě. Víme, že se jedná o pobočku krajské nemocnice v Kolíně. Nicméně do budoucna je nutné, aby město alespoň jednou za rok přispělo na fungování nemocnice. Například nákupem věcí na LDN nebo pro oddělení, která potřebují pomoci.

Co byste vzkázal do nového roku kutnohorským občanům?

Věřím, že příští rok, který končí pověstnou magickou osmičkou, přinese do Kutné Hory konečně oživení a toto naše nádherné město se nestane jen městem »duchů«.

Tomáš CINKA