Stykový formulář

Do kampaně Me Too jsem se původně nechtěl pouštět vůbec, protože mi to podle mého nepřísluší. Považuji se v tomto ohledu za normálního chlapa, který prostě ženský rád ten hezký výstřih pochválí, a kdybych přiznal, že si občas i to poplácání neodpustím, nejspíš by už na mne byla podána žaloba. Ale co je moc, to je moc…

Ze severu, tedy konkrétně ze Švédska, se k nám totiž blíží dle mého soudu naprostá šílenost. Tamní politici se mimo jiné právě na základě kampaně Me Too rozhodli změnit legislativu, a to tak, že každému sexuálnímu kontaktu by měl předcházet explicitní souhlas, že se na něm oba partneři shodují. To by mělo prý pomoci snížit počet znásilnění a sexuálních útoků. No, já teda nevím, ale zrovna násilník či útočník se podle mne právě zrovna tím souhlasem nezabývá, ne?

Nově tedy má být za znásilnění považován každý sexuální kontakt, pokud s ním nedali oba partneři jednoznačný souhlas. Takže na koho to dopadne? Podle mého názoru na obyčejné lidi, stačí přece, když se partneři rozhádají a jeden z nich toho druhého natvrdo udá. Švédské soudy tak budou mít nejspíš hodně napilno a vězení se začnou plnit neukojenými manželi.

Nějak si ani nedovedu představit, jak onen souhlas bude prokazován. To mají být podepisovány jakési stykové formuláře či se budou uzavírat například roční kontrakty? Každopádně to bude ráj pro právníky, pokud tedy nebude vytvořen přímo úřad, na kterém by se museli partneři před stykem zaregistrovat.

Svět se prostě zbláznil. Možná asi začínám chápat, proč některé evropské státy, včetně právě Švédska, tolik touží po migrantech. S takovouhle se totiž Evropané přestanou brzy rozmnožovat úplně…

Tomáš CINKA